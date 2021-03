FMI. Desempregados da pandemia podem arranjar trabalho com cortes salariais de 15%

Um homem circula por Alfama durante o recolher obrigatório do estado de emergência, no âmbito das medidas de contenção da covid-19, em Lisboa, 21 de novembro de 2020. Com 213 concelhos em risco em Portugal, o Conselho de Ministros decretou, durante o fim-de-semana, o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais e restauração a partir das 13h00 até às 08h00 do dia seguinte, para além do confinamento obrigatório para toda a população destes concelhos a partir das 13h. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

É uma média que resulta de um estudo global do Fundo Monetário Internacional (FMI), mas serve de sobreaviso ao que pode vir aí: as crises geram desemprego e os desempregados, quando regressam ao ativo, são muitas vezes penalizados com fortes quebras nos salários contratados.

No caso desta crise, o o FMI calcula que os desempregados da pandemia que conseguirem arranjar um emprego vão aceitar os novos postos de trabalho com uma "penalização" salarial de 15%, em média.

Este fenómeno tende a ser mais grave entre os mais jovens, os que trabalham em setores dependentes de contacto físico e viagens, pessoas com qualificações mais baixas ou que, por causa desta crise, foram excluídas por formas de trabalho à distância e mais baseadas em tecnologias -- substituídas por processos automatizados, por exemplo, enumera o FMI num dos capítulos analíticos do Panorama Económico Mundial (World Economic Outlook), divulgado esta quarta-feira.

Portugal não é mencionado, mas já o foi anteriormente, por várias vezes. O ajustamento em curso pesa mais numa economia pequena e aberta que estava e está muito dependente de serviços relacionados com o turismo, por exemplo.

De acordo esta nova análise, apresentada no arranque das reuniões da primavera do FMI e do Banco Mundial, em Washington, "a recessão pandémica deverá infligir custos consideráveis ​​aos trabalhadores desempregados, especialmente aos menos qualificados".

"Embora não seja pouco comum que os trabalhadores venham a ser realocados entre setores e ocupações após estes períodos de desemprego, esse ajustamento sai caro [aos empregados]."

"Em média, os trabalhadores que encontram emprego numa ocupação diferente da que era o seu trabalho anterior à crise enfrentam uma penalização [corte] no salário médio de cerca de 15%", diz o FMI. Portanto, este ajustamento via desemprego "aponta para grandes custos pessoais e sociais", referem os peritos.

"Os trabalhadores com menores qualificações experimentam um golpe triplo: são mais propensos a trabalhar em setores mais afetados negativamente pela pandemia; são mais propensos a ficar desempregados em recessões; e os que conseguem encontrar um novo emprego, são mais propensos a necessitar de mudar de ocupação, sofrendo com isso uma queda nos seus rendimentos", conclui o FMI.

O antigo credor de Portugal refere que "apesar da adaptação notável e do apoio em medidas políticas extraordinárias em muitas economias, a turbulência económica e as transferências no mercado de trabalho decorrentes do choque pandémico da covid-19 continuam, com efeitos altamente desiguais entre trabalhadores".

"Os jovens e os menos qualificados estão entre os mais afetados, com aumentos acentuados das taxas de desemprego, que tendem a manter-se em níveis mais elevados", alerta o estudo.

Como referido, "os setores menos intensivos em qualificações tendem a ser mais atingidos". Mas este choque "também está a acelerar tendências de emprego que existiam antes da pandemia", sobretudo em atividades setores "mais vulneráveis ​​à automação".

"Esta realocação de trabalhadores entre setores e ocupações é mais provável após um período de desemprego, mas o custo é elevado alto, já que a remuneração média cai para os que mudam."

Nesse sentido, o FMI defende que as políticas de proteção de empregos (veja-se o caso do lay-off simplificado em Portugal) podem ajudar a reduzir a destruição de emprego e os despedimentos, "especialmente entre os menos qualificados", "ao passo que as medidas de apoio à realocação de trabalhadores podem aumentar as perspetivas" quando se trata de encontrar novos postos de trabalho.