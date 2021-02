Desempregados registados disparam para mais de 424 mil, máximo de mais de três anos

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)

O número total de desempregados inscritos nos centros do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) disparou em janeiro para 424 359, num máximo de mais de três anos. Só em maio de 2017 havia mais desempregados com registo oficial, então 432 274.

Os dados do IEFP, divulgados nesta segunda-feira, apontam um crescimento em 5,5% nos desemprego registado em janeiro, face ao mês anterior, e 32,4% acima do mesmo mês de 2020.

"Para o aumento do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2020, variação absoluta, contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para as mulheres, adultos com idade igual ou superior a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o secundário", destaca nota estatística do IEFP.

A subida, com mais 22 mil contabilizados no desemprego num mês, ocorre após fortes restrições à mobilidade e encerramento de muito comércio e serviços em janeiro, em resposta à escalada dos números de infeções, mortes e internamentos por covid-19.

Em nota que acompanha o anúncio dos dados, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social refere porém que "o número de desempregados registados aumenta sempre de dezembro para janeiro". Contudo, com uma variação média de 3,5% desde 1989, abaixo daquela que se verifica desta vez.

A subida do número total de desempregados registados no fim de janeiro, entre novas entradas e anulação de inscrições, reflete um aumento mensal em 7,7% no número de novos desempregados que se registaram em janeiro nos centros de emprego do país, sendo mais de 49 mil.

Ao mesmo tempo, a travagem das atividades presenciais poderá ter contribuído para a descida do número de ocupados em formação, que até aqui vinha a crescer significativamente. Caiu 6,5%, em termos mensais. Reduziram-se por outro lado, em 5,2% os números dos que estão temporariamente indisponíveis para trabalhar num mês em que não deixou de ser obrigatória a busca ativa de emprego, mas esta passou a ser feita preferencialmente por meios digitais.

Somando desempregados registados, ocupados e indisponíveis, os centros do IEFP contabilizavam em janeiro 550 685 pessoas sem trabalho.

Apesar da forte escalada no desemprego registado, e das restrições à circulação e atividade em vigor, o mês de janeiro fica ainda assim marcado por um crescimento das ofertas de emprego em 27%, com as colocações a aumentarem 60% face a dezembro, para um total de 7405. Ainda assim, abaixo dos níveis de um ano antes.

Os números daqueles que beneficiaram em janeiro de prestações por desemprego ainda não são conhecidos - deverão ser divulgados entretanto pela Segurança Social -, mas o governo avança que a proporção de desempregados registados a receber subsídio terá ficado em 57,8%.