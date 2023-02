Desemprego começa a apertar em Lisboa, Norte e Madeira

Madeira, Norte e Grande Lisboa estão a sentir uma degradação mais acelerada dos seus mercados de trabalho. © Pixabay

A taxa de desemprego nacional subiu para 6,5% da população ativa total, mas a situação degradou-se sobretudo na área da Grande Lisboa, na região Norte e na Madeira, mostra o Instituto Nacional de Estatística (INE). Já os Açores contrariaram esta tendência e registaram uma descida assinalável no peso do número de pessoas sem trabalho.

"Na comparação homóloga, destaca-se o acréscimo de 0,9 pontos percentuais (p.p.) na Área Metropolitana de Lisboa, a manutenção observada na taxa do Alentejo e o decréscimo de 2,7 p.p. na Região Autónoma dos Açores", refere o INE.

Entre o terceiro e o quarto trimestre, "a taxa de desemprego aumentou em cinco regiões", com destaque para o Algarve (mais 1,9 p.p.), na sequência do fim da época de verão, "manteve-se inalterada na Área Metropolitana de Lisboa e diminuiu na Região Autónoma dos Açores (0,5 p.p.)".

"No 4.º trimestre de 2022, a taxa de desemprego foi superior à média nacional em três regiões do país. Na Área Metropolitana de Lisboa (taxa de 7,6%), na Região Autónoma da Madeira (6,9%) e no Norte (6,8%).

O peso do desemprego foi inferior "nas restantes quatro regiões (Algarve: 6,3%; Alentejo: 5,5%; Região Autónoma dos Açores: 5,5%; Centro: 5,3%).

Aumenta a sombra do desemprego-sombra

O INE destaca ainda outro fenómeno negativo que está a alastrar: o desemprego em sentido mais lato.

Além do desemprego oficial, há o chamado desemprego-sombra, que é composto por pessoas que não podem ser classificadas oficialmente como desempregadas, mas que estão na margem do desemprego.

Pessoas que trabalham poucas horas por semana, mas que tentaram e desejaram trabalhar mais e não conseguiram uma oportunidade, pessoas desencorajadas, que tentaram encontrar um emprego, mas não tentaram o suficiente ou não obtiveram resposta positiva por parte das empresas que abordaram.

É a chamada "subutilização do trabalho" que soma desempregados a estes quase-desempregados.

No quarto trimestre, estavam nesta condição 633,1 mil pessoas, tendo este universo "aumentado 5% (mais 30 mil) em relação ao trimestre anterior e mais 0,5% (mais 3 mil) relativamente ao período homólogo".

Assim, o desemprego em sentido lato, a taxa de subutilização do trabalho (onde se inclui o desemprego oficial) subiu para 11,7% da população, um aumento de 0,5 p.p. em relação ao trimestre anterior, mas ainda "manteve-se inalterada em comparação com o período homólogo", segundo o INE.

O instituto explica que "a subutilização do trabalho é um indicador que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego, mas não disponíveis, e os inativos disponíveis, mas que não procuram emprego".

O subemprego de trabalhadores a tempo parcial afetou 141 mil pessoas, "o que correspondeu a um acréscimo em relação ao trimestre anterior (5,8 mil; 4,3%) e a um decréscimo relativamente ao homólogo (2,2 mil; 1,5%)"

"O número de inativos à procura de emprego, mas não disponíveis para trabalhar, foi estimado em 28,8 mil, menos 16,3% (5,6 mil) do que no trimestre anterior e mais 27,9% (6,3 mil) do que no homólogo".

E o número de inativos disponíveis para trabalhar, mas que não procuraram emprego, "abrangeu 120,6 mil pessoas e diminuiu em relação aos dois períodos de comparação: 5,6% (7,1 mil) e 9,9% (13,2 mil), respetivamente", contabiliza o INE.

Em cima destes quase desempregados há ainda os inativos, grupo que continua a diminuir. "A população inativa com 16 e mais anos (3 571,9 mil pessoas) diminuiu 0,1% (3,5 mil) em relação ao trimestre anterior e 1,1% (40,2 mil) relativamente ao homólogo."