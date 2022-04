Desemprego continua a diminuir em Espanha mas ritmo está a desacelerar

imagem_central_DV_PE_Espanha

O número de desempregados em Espanha diminuiu em 2.921 pessoas em março, deixando o total em 3.108.763, o nível mais baixo num terceiro mês do ano desde 2008, segundo dados publicados hoje pelo Ministério do Trabalho espanhol.

A queda no número de desempregados foi, no entanto, 20 vezes menor do que no mesmo mês de 2021, o que indica uma desaceleração do ritmo da sua redução.

Em termos ajustados, retirando as variações sazonais, o desemprego registado nos organismos públicos aumentou em março em 25.682 pessoas.

Desde há um ano, o desemprego acumulou uma queda de 840.877 pessoas, ou seja, menos 21,3%, com uma diminuição no desemprego feminino de 446.671 mulheres (-19,6%) e outra no desemprego masculino de 394.206 homens (-23,6%).

Por outro lado, o número de inscritos na segurança social aumentou em 140.232 pessoas em média em março, havendo um total de 19.834.504 trabalhadores, "em linha com o crescimento habitual" para este mês e apesar do impacto da guerra na Ucrânia, de acordo com os dados fornecidos pelo Ministério da Inclusão e Segurança Social espanhol.

Em termos de contratações, o impacto da reforma laboral foi mais uma vez sentido em março: dos 1.671.841 acordos assinados, 267.734 mais do que um ano antes, 513.677 eram sem prazo definido (permanentes).