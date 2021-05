Desemprego em Lisboa cresce o dobro do Porto

Centro de Emprego e Formação Profissional (IEFP) © LEONARDO NEGRAO

Um ano depois do primeiro confinamento geral do país, o concelho de Lisboa registou em abril deste ano um aumento de 37,5% no desemprego registado nos centros do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). São mais de sete mil pessoas do que em abril de 2020, primeiro mês completo de confinamento do país e quando começaram a sentir-se os impactos da pandemia no mercado de trabalho.

No concelho do Porto, comparando o mesmo período, o desemprego aumentou 18,5%, ou seja, metade do registado em Lisboa.

Numa ordenação dos municípios com mais pessoas inscritas no IEFP em abril do ano passado, a capital surgia na posição 140. Mas num ano, saltou 134 lugares, ficando em sexto lugar no ranking dos concelhos com maior aumento de desempregados registados. Por sua vez, o Porto subiu 196 degraus, passando a ser o 35º município com um acréscimo mais significativo de inscritos nos centros de emprego. O Instituto do Emprego apenas disponibiliza dados do desemprego registado por concelhos para o continente (278 concelhos).

Em mais de metade dos municípios (145) regista-se um aumento do número de desempregados, em 46,6% (130 concelhos) há uma descida e em três não se verifica qualquer alteração (Gouveia, Murtosa e Vila Nova de Paiva).