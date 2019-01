Desemprego manteve-se em 6,6% em outubro, em mínimo desde 2002

A taxa de desemprego situou-se em outubro em 6,6%, no mesmo nível do mês de setembro, e abaixo da estimativa de 6,7% apontada pelo INE em novembro. Em termos homólogos, o desemprego recuou em 1,8 pontos percentuais, com a taxa mais baixa observada desde setembro de 2002.

A taxa de desemprego jovem (15 a 24 anos), no entanto, conheceu em outubro uma subida para 20,8%, mais 0,9 pontos percentuais em relação ao mês anterior (19,9%).

Apesar da manutenção da taxa de desemprego, o número total de desempregados registou um aumento em outubro. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, o aumento de desempregados foi de 0,4%, com mais 1400 indivíduos. Em outubro, a população desempregada foi estimada em 342,4 mil pessoas.

Mas, também a população empregada conheceu uma subida, de 0,1%, com mais 5300 indivíduos integrados no mercado de trabalho.

O Instituto Nacional de Estatística estima que a taxa de desemprego se tenha mantido em 6,6% em novembro, fazendo contas a 343 mil desempregados.

