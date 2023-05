Desemprego manteve-se nos 6,9% em março

(Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

Sem alterações. Foi assim que se manteve a taxa de desemprego em março, segundo as estimativas mensais do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgadas esta terça-feira, que dão conta de 6,9% de desempregados em Portugal. Um valor superior ao de dezembro de 2022 e ao de março do mesmo ano (0,2 e 1,1 pontos percentuais (p.p), respetivamente).

Como refere a publicação, a população ativa que é de 5,274 milhões de pessoas (indivíduos com idades entre os 16 e 89 anos, empregados ou desempregados), manteve-se quase sem alterações quando comparada com fevereiro, tendo "registado acréscimos relativamente a dezembro de 2022 (1,1%) e a março do mesmo ano (1,6%)."

Da mesa forma, a população empregada (4, 911 milhões) teve em março e relativamente a fevereiro uma variação quase nula, embora aumentado relativamente a três meses antes (0,9%) e a um ano antes (0,4%).

Já os desempregados diminuíram 0,3% em março, mas quando comparados com os três meses antes, o número (362,5 mil) aumenta em 3,6% e 21,3% em relação a março de 2022.

Por seu turno, a população inativa - estudantes, reformados e indivíduos que não procuram ativamente emprego - que contabiliza 2, 412 milhões indivíduos teve, também, uma variação relativa quase nula em relação ao mês anterior "tendo diminuído 1,2% relativamente a três meses antes e 2,4% por comparação com o período homólogo", refere ainda o INE.

Também a taxa de subutilização do trabalho permaneceu inalterada em comparação com fevereiro, mantendo-se em 12,1%. No entanto, e segundo o INE, foi inferior em 0,1 ​​​​​​​p.p. ao valor de três meses antes e superior em 0,8 p.p. ao do mesmo mês de 2022.