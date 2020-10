Desemprego registado abranda em setembro, com crescimento mensal de 0,2%

Os crescimentos mensais no desemprego registado nos centros de emprego abrandaram em setembro, com mais 0,2% de inscrições ativas, ou mais 843 desempregados em termos líquidos, resultantes do fluxo de novos registos e anulação de inscrições, indicam as estatísticas do Instituto de Emprego e Formação Profissional publicadas esta terça-feira.

De acordo com os dados, setembro terminou com 410 174 desempregados registados em todo o país, num crescimento de 0,2% face a agosto, e de 36,1% relativamente a setembro de 2019, refletindo um abrandamento face aos meses anteriores.

Apesar disso, setembro registou um máximo de inscrições de novos desempregados desde abril, com mais 54 769 pessoas registadas como desempregadas, numa subida de 27,3% face ao mês anterior e de 7,4% por comparação com um ano antes.

Por outro lado, houve um aumento das colocações e ofertas de emprego, que subiram 23,3% e 28,8%, respetivamente, por comparação com agosto. As colocações abrangeram 8 244 desempregados.

