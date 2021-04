Desemprego registado sobe pelo quarto mês consecutivo

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)

O desemprego registado nos centros de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) tornou a subir em março, pelo quarto mês consecutivo, crescendo 0,2% relativamente ao mês anterior, com mais 1008 pessoas contabilizadas como estando no desemprego.

Em março, o número final de inscritos no desemprego alcançou 432 851, ainda num máximo de quatro anos. Só há história de mais desemprego registado em março de 2017. Face a março de 2020, primeiro mês de impacto da pandemia no país, o mês passado terminou com mais 89 090 inscrições no desemprego, ou mais 25,9%.

Os dados do IEFP, divulgados nesta terça-feira, resultam de um aumento nas inscrições mensais nos centros de emprego, face a mínimos registados no mês anterior, com novos 43 114 desempregados a integrarem as listas. Trata-se de uma subida em 3,7% face aos dados de fevereiro, mês de maior confinamento, mas ainda 18,7% abaixo dos números de novos desempregados inscritos um ano antes.

Por outro lado, os centros de emprego reportam uma recuperação expressiva das ofertas de emprego e colocações no último mês, em 57% e 42,4%, respetivamente, para 12 050 ofertas de emprego e 6 899 colocações.

Para a variação mensal no desemprego registado em março contribuíram, em termos líquidos, apenas as mulheres, com mais 1068 desempregadas contabilizadas no final do último mês. O desemprego total registado nos homens recuou em 60 indivíduos.

Os dados do IEFP apontam também para maiores aumentos no desemprego entre indivíduos sem qualquer nível de instrução, no que toca a qualificações, e das regiões de Lisboa e Vale do Tejo (1,6%) e Alentejo (2,2%), em termos de distribuição geográfica, quando se comparam os dados de março com os do mês anterior.

Além dos 432 852 desempregados registados, o IEFP contabilizava ainda no último mês 114 146 indivíduos sem trabalho, mas em formação, num aumento de 2,3% face a fevereiro, e 18 069 desempregados indisponíveis temporariamente para o emprego e por isso não contabilizados nos registos de desemprego (mais 5,2%). Ao todo, os centros de emprego contabilizavam 565 067 inscritos sem trabalho.