Desemprego registado volta a subir em fevereiro. São quase 432 mil pessoas sem trabalho

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)

No mês de fevereiro, o número de desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) voltou a subir, atingindo 431 843 pessoas. Trata-se de um aumento de 116 281 (36,8%) face a fevereiro de 2020 e de 7 484 (1,8%), comparando com o primeiro mês deste ano.

Esta subida acontece em pleno de confinamento geral, uma vez que fevereiro foi o primeiro mês em que a maioria das atividades já se encontrava fechada.

A síntese mensal do IEFP refere que "para o aumento do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2020, variação absoluta, contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para as mulheres, adultos com idade igual ou superior a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o secundário".

Por regiões, o Algarve continua a registar os maiores aumentos homólogos, ou seja, em comparação com o mesmo mês do ano passado, mas, pela primeira vez desde agosto de 2020, a variação mensal registou uma descida, "ainda que ligeira", nota o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) numa nota divulgada nesta segunda-feira.

"A nível regional, no mês de fevereiro de 2021, o desemprego registado aumentou em todas as regiões do País. Dos aumentos homólogos, o mais pronunciado deu-se na região do Algarve (+74,4%), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (+52,9%) e da região da Madeira com +30,4%", refere o IEFP.

O desemprego continua a dominar entre os trabalhadores não qualificados, representando mais de um quarto do total.

Em termos de origem dos desempregados por atividade económica, o IEFP que entre os inscritos para um novo emprego, 73,3% tinham trabalhado em atividades do sector dos serviços, sendo que destes, a esmagadora maioria vem do alojamento, restauração e similares (70,6%).