Desemprego termina 2017 em 8,1%, mínimo de nove anos

A taxa de desemprego baixou para 8,1% da população ativa no quarto trimestre de 2017, o valor mais baixo desde finais de 2008, ou seja, de nove anos, informa o Instituto Nacional de Estatística (INE). A média anual desta taxa cai assim de 11,1% em 2016 para 8,9% no ano passado.

No inquérito ao emprego relativo ao quarto trimestre, divulgado esta quarta-feira, O INE refere que a intensidade do desemprego está a diminuir de forma consecutiva desde meados de 2016. No último trimestre do ano passado, “a população desempregada, estimada em 422 mil pessoas, registou uma diminuição trimestral de 4,9% (menos 22 mil), prosseguindo as diminuições trimestrais observadas desde o 2.º trimestre de 2016”.

“Em relação ao trimestre homólogo, verificou-se uma diminuição de 22,3% (menos 121,2 mil), a maior desde o 3.º trimestre de 2013”, acrescenta.

O país tinha no final de 2017 cerca de 4,8 milhões de pessoas empregadas. Este valor traduz-se numa criação de emprego homóloga na ordem dos 3,5%, ou seja, num ano a economia ganhou 161,3 mil postos de trabalho em termos líquidos, aponta o mesmo INE.

No entanto, face ao terceiro trimestre, há uma estagnação do mercado de trabalho, a variação no emprego é nula, acrescenta ainda o instituto.

Quase 89 mil jovens sem trabalho

O universo dos jovens desempregados está a encolher, mas a intensidade do fenómeno ainda é muito relevante. Segundo o INE, no final de 2017 havia 88,8 mil jovens (menos de 25 anos) sem trabalho, o que vale uma redução homóloga de quase 13%, mas equivale a uma taxa de desemprego jovem de 23,5%. Em todo o caso, era quase 28% um ano antes.

O desemprego de longa duração (de pessoas que estão à procura de trabalho há um ano ou mais) também aliviou muito. Caiu mais de 30% para 228 mil casos no final do ano passado, indicam as estatísticas oficiais.

234 mil jovens não trabalham, nem estudam

No 4.º trimestre de 2017, do total de quase 2,2 milhões de jovens em Portugal (dos 15 aos 34 anos), “10,5% (233,9 mil pessoas) não estavam empregados, nem a estudar ou em formação”.

Em todo o caso, um ano antes (no 4º trimestre de 2016), este contingente de inativos tinha 295 mil jovens, o equivalente a uma taxa de 13%.

