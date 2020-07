“Desenvolver um medicamento custa mais de 2 mil milhões”

Maior farmacêutica do mundo, a Merck Sharp & Dohme (MSD) entrou na corrida pela vacina contra a covid-19. Em entrevista ao Dinheiro Vivo, a diretora médica da empresa em Portugal, Paula Martins de Jesus, explica como esse esforço foi levado a cabo sem desistir ou adiar outros projetos.

Para entrar nesta corrida, a MSD comprou a Themis Bioscience e a IAVI, e estabeleceu uma parceria com a Ridgeback Bio (para criar um novo antiviral). Que investimento foi feito?

O valor não é público, mas a MSD tem uma longa história de produzir vacinas que fazem a diferença na vida das pessoas e distribuir a quem mais precisa. Nunca abandonámos esforço no desenvolvimento de antibióticos, antivirais e vacinas e agora, que estamos perante uma pandemia global, temos de ter uma abordagem também global. Entendemos que, sendo nós uma companhia líder nesta área, podíamos ajudar: temos competências, capacidade interna, know how. Fomos ver do que precisávamos e assim surgiram essas ligações.

São aquisições e parcerias que entram como nesta equação?

Quando falamos na abordagem à doença, temos de pensar no tratamento sintomático – casos ligeiros – e nos casos mais graves e na profilaxia/imunização. Para estas últimas áreas, fizemos a ligação à Themis – para desenvolvimento de uma plataforma que é a mesma usada no vírus do sarampo – e à IAVI, com quem vamos desenvolver um fármaco e estabelecemos um acordo para toda a parte de comercialização se a vacina for aprovada. O que fazemos é desenvolver a plataforma de vetores virais, que é a mesma usada no ébola.

Porque está a demorar tanto a chegar a uma vacina?

O desenvolvimento de uma vacina é extremamente complexo, há diversas formas de desencadear imunidade. A vacina tem de ser muito eficaz, muito segura (tolerabilidade) e robusta o suficiente para desencadear uma resposta imunitária. E como no caso do ébola, é fundamental ainda que seja unidose, porque é impossível fazermos o tracking a nível global se não for assim. Tudo isto leva muito tempo, desde logo temos de ter um conhecimento razoável do vírus para perceber a melhor abordagem. É um desafio ainda maior do que o ébola, maior do que qualquer outro…

Quanto tempo em média leva a desenvolver um medicamento?

Depende muito da plataforma utilizada. Só a produção pode levar até dois anos… não será o caso na covid, mas aqui ainda é prematuro falar em desenvolvimento. Conhecemos o vírus e a patologia, sabemos o que queremos, somos líderes em vacinas e muito bons a implementar… mas não se pode saltar fases. A responsabilidade é imensa. Mas em média, nos casos normais, um medicamento demora dez a 12 anos a desenvolver desde que se descobre a molécula até chegar à prateleira da farmácia ou do hospital. No caso da covid, estamos numa fase extraordinária e isso requer medidas extraordinárias, incluindo parcerias – entre indústria farmacêutica, comunidade científica, governos, universidades, o mundo inteiro.

Está toda a gente a trabalhar no mesmo sentido.

Sim, e isso é fundamental porque enquanto a indústria tem de se focar no desenvolvimento da vacina, cabe à comunidade assegurar já a distribuição. Se cada um fizer bem a sua parte, prevaleceremos.

Esse foco na covid obrigou a MSD a desviar recursos?

Não, não esquecemos que o investimento e trabalho noutras áreas tem de continuar – estamos a falar de medicamentos inovadores em áreas como a oncologia, o VIH-sida, etc. Temos uma prioridade global, mas o resto tem de se manter – é o nosso compromisso. Por isso o que estamos a fazer na covid foi acrescentado, com parcerias e aquisições, mais conhecimento e novas áreas de colaboração.

Quanto é que custa produzir um medicamento?

Desde que se descobre a molécula, custa mais de 2 mil milhões de dólares. E até uma molécula correr bem há dez mil a correr mal… por isso acreditamos que a inovação tem de ser recompensada. Nem é tanto em termos de custos mas em termos de valor que traz à comunidade: o cancro, o VIH, o papiloma já não são sentenças de morte e isso é graças ao esforço da indústria farmacêutica.

Quanto investe, em média, a MSD em inovação por ano?

São 20% das nossas vendas, o que correspondeu em 2018 a 9,8 mil milhões de dólares. Os processos que empreendemos são longos e onerosos, mas têm resultados e isso deve ser valorizado: nos últimos 35 anos, 40% a 60% dos ganhos em saúde e em longevidade estão diretamente relacionados com medicamentos.

Voltando à covid, o que fizeram para a parte do tratamento?

Para o esforço da MSD no tratamento de casos graves em cuidados intensivos entrou a colaboração com a Ridgeback – estando em causa uma molécula que pode ter efeito neste e noutros coronavírus. E aqui se vê como são tempos extraordinários: fomos contactados por eles em março/abril, o acordo foi feito em maio e em junho já estávamos em fase 2; no final do ano contamos entrar em fase 3 e depois avança o pedido de autorização de entrada no mercado. É impressionante o que se consegue e a que velocidade quando conhecimentos e ciência se unem. A pandemia foi declarada em março e já há mais de 120 moléculas avaliadas só para vacinas.

A vacina e medicamentos para a covid serão livres de patente?

Neste momento estamos todos focados em encontrar uma solução, ninguém está a pensar na propriedade. O nosso CEO, Kenneth C. Frazier, já disse que o nosso rival é o vírus, não as outras companhias. Se todas pensarem como a MSD, juntos e com a comunidade global e científica vamos encontrar uma solução vencedora para todos, a começar pelas pessoas.