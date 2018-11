Desenvolvimento das empresas em debate sobre o Tejo

A Câmara Municipal de Cascais coloca, amanhã, frente a frente grandes empresários e decisores políticos numa iniciativa paralela à Web Summit. Policymakers e policyshakers vão discutir ideias desde o financiamento ao ambiente regulatório a bordo de um barco numa viagem pelo Tejo até Cascais.

Com partida marcada para as 17h00, na Marina do Parque das Nações, ao longo da viagem haverá espaço para pitches a apontar barreiras e obstáculos à criação/expansão de negócios na União Europeia (UE) e também sobre o trabalho da UE na ajuda às empresas.

Seguir-se-á um debate, onde todos poderão intervir e colocar perguntas, que será encerrado com a intervenção da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

A chegada a terra está prevista para as 20h00, na Marina de Cascais.