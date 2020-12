Despedimentos da pandemia vão ter apoio de Fundo de Ajustamento à Globalização

Indústria têxtil © Miguel Pereira - Global Imagens

O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização vai ser revisto e ficar acessível para processos de reestruturação de empresas que decorram da crise do novo coronavírus, sendo igualmente baixado o limite mínimo de despedimentos para acesso às verbas, de 500 para 200 postos de trabalho perdidos, anunciou nesta quinta-feira a Comissão Europeia após acordo dos Estados-membros e Parlamento Europeu.

O Fundo, criado para lidar com a perda de emprego devido ao enceramento e deslocalização de empresas na UE com a transformação das redes de comércio mundial após a última crise, destina-se a financiar medidas de reinserção profissional de trabalhadores por conta de outrem despedidos ou trabalhadores independentes no fornecimento às empresas afetadas. Desde a sua criação, em 2007, o fundo mobilizou 630 milhões de euros para 21 países. Portugal recebeu 8,4 milhões.

Segundo comunicado da Comissão, os critérios de elegibilidade vão agora mudar, passando a ter um foco menor nas causas da restruturação das empresas e procurando antes atender aos impactos, ficando o fundo disponível para apoiar os trabalhadores afetados pela pandemia.

"Com as novas regras, todos os motivos de reestruturação, incluindo os efeitos da crise económica do coronavírus, assim como tendências económicas mais gerais como a descarbonização e a automação, podem ser elegíveis para apoio", refere a nota de Bruxelas.

Por outro lado, o limite mínimo de perdas de postos de trabalho para acesso pelos trabalhadores ao financiamento de medidas de formação ou apoio à criação do próprio emprego desce de 500 para 200, alargando o universo potencial de beneficiários. A Comissão Europeia prevê uma dotação anual de até 186 milhões de euros.

Nas regras em vigor no último Orçamento da UE, os apoios cobriam casos de pelo menos 500 despedimentos num período de quatro meses, envolvendo a empresa afetada e empresas diretamente relacionadas na mesma cadeia de valor, assim como quando estavam em causa perdas de trabalho no mesmo nível num conjunto de PME do mesmo sector económico, havendo ainda flexibilização para mercados de trabalho de pequena dimensão e circunstâncias excecionais.

Portugal beneficiou do fundo pela última vez em 2018, com 4,7 milhões de euros para apoio a 1460 trabalhadores do sector têxtil nas regiões Norte, Centro e na região de Lisboa e Vale do Tejo. Antes, em 2011, receberam apoio 726 trabalhadores do sector automóvel e 680 trabalhadores do calçado, em valores de 1,5 milhões de euros e 1,4 milhões de euros, respetivamente. O país recebeu ainda apoios em 2007 e 2009, envolvendo num caso 1222 trabalhadores do sector automóvel (2,4 milhões de euros) e noutro mil trabalhadores do sector têxtil (800 mil euros).