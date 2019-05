Despejos baixaram 22% no ano passado

O Balcão Nacional de Arrendamento (BNA) emitiu, no ano passado, o valor mais baixo de títulos de desocupação do locado, ou seja, despejos, desde que há seis anos entrou em funcionamento. Em 2018, o BNA avançou com 980 ações de despejo, uma quebra de 22,7% face ao ano anterior. António Frias Marques, presidente da Associação Nacional de Proprietários, defende que o número de despejos deve ser “seguramente o dobro”.

A principal razão dos processos prende-se com o incumprimento no pagamento das rendas. Já este ano e até 29 de maio, foram efetivados 695 despejos, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Justiça. No total da ação do BNA, o número de despejos ascende 10 019 desde 2013.

Segundo António Frias Marques, deverá haver “um número equivalente de despejos feitos pelos tribunais”, porque só através do sistema judicial tradicional os senhorios podem chamar à responsabilidade o fiador do contrato de arrendamento. O responsável sublinha ainda que “mais de um terço dos despejos não são inquilinos de habitações, mas arrendatários de espaços comerciais”.

Pedidos em queda

Também os requerimentos de despejo solicitados por senhorios registaram no ano passado uma quebra de 10,6%, face a 2017, para os 3619. Já este ano, entraram 1591 pedidos. Desde 2013, quando iniciou funções, o BNA (também conhecido como balcão dos despejos) – criado no âmbito no Novo Regime de Arrendamento Urbano – recebeu um total de 26 258 requerimentos.

Os proprietários podem entrar com um requerimento de despejo junto do BNA quando o arrendatário falhe a renda por três meses ou quando num único ano se atrase por mais de oito dias no pagamento, desde que tal suceda mais de quatro vezes seguidas ou interpoladas. Já os despejos só são efetivados após esgotar-se o prazo de 15 dias que o inquilino tem para se opor à ação.