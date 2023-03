Despejos por falta de pagamento de rendas vão ser simplificados

© Pixabay

Os senhorios vão passar a poder recorrer ao procedimento especial de despejo mesmo quando não conseguirem notificar os inquilinos da cessação dos contratos. Esta é uma medida que visa agilizar a resolução dos contratos de arrendamento por falta de pagamento de rendas, e que faz parte de um conjunto de alterações que o governo pretende introduzir no Balcão Nacional de Arrendamento, no âmbito do pacote Mais Habitação, noticia o Público este domingo.

Vão também passar a estar previstos na lei prazos mínimos e máximos para que os inquilinos desocupem as casas quando houver uma decisão de despejo. Atualmente, não há qualquer definição legal para o momento em que os inquilinos devem deixar as casas após a emissão de um título de desocupação, exigindo, por isso, um acordo entre senhorio e inquilino para a definição do prazo.

Além desta medida, o governo também pretende impor a intervenção de um tribunal, mesmo quando os inquilinos não se oponham à notificação de despejo, para garantir que a argumentação apresentada pelos senhorios para o despejo é válida. De acordo com o Público, esta é uma forma encontrada pelo governo para reforçar a proteção dos inquilinos.

Esta medida e outras estão em consulta pública até 24 de março.