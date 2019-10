Despesa salarial na função pública aumenta pressão sobre as contas, diz Bruxelas

A Comissão Europeia está preocupada com os efeitos de várias medidas que fizeram subir a despesa salarial na função pública e faz esse reparo no relatório da décima missão de acompanhamento pós-programa, que decorreu entre 14 e 19 de junho passado, em Lisboa.

“O descongelamento de carreiras no setor público, o crescimento acelerado do número de funcionários públicos (2,3% no primeiro trimestre de 2019) e a mudança para a semana de trabalho de 35 horas no sistema de saúde, desde julho de 2018, aumenta a pressão na despesa com a remuneração dos funcionários”, lê-se no documento divulgado esta terça-feira.

A Comissão Europeia (CE), que esteve em Lisboa acompanhada por membros do Banco Central Europeu (BCE), acrescenta ainda do lado das pressões orçamentais “os aumentos extraordinários das pensões e o alargamento das formas de acesso à reforma antecipada” que, de acordo com os credores europeus “implicam um aumento dos gastos com pensões, além da tendência natural impulsionada pelo envelhecimento.”

Bruxelas sublinha, por outro lado, que “o investimento público permaneceu muito baixo em comparação com os padrões da União Europeia e com os níveis pré-crise”, estando sistematicamente abaixo das previsões do governo.

Revisão lenta e pouco eficaz da despesa

A CE refere-se também ao programa de revisão da despesa lançado pelo governo, mas que está a avançar demasiado devagar. “A revisão em curso das despesas está a progredir lentamente e estima-se que leve a ganhos de eficiência bastante modestos”, escrevem os técnicos europeus.

No documento recorda-se que “a atual revisão da despesa em setores específicos do Estado deverá gerar uma poupança de 236 milhões de euros (0,1% do PIB), sendo metade proveniente dos sistemas de saúde e educação e o restante da centralização as compras” públicas e serviços partilhados.

A Comissão está, no entanto, pessimista quanto aos resultados previstos. “Até agora, as poupanças conseguidas através da eficiência são menores do que as metas dos anos anteriores.”

Por isso, Bruxelas alerta para a necessidade de ter um plano B. Existe o “risco de ficar aquém das necessidades para contrabalançar adequadamente a crescente pressão sobre a despesa, em particular, dos salários dos funcionários públicos e das transferências sociais.”

A Comissão Europeia e o Banco Central Europeu regressam no final deste outono ou no início de 2020 para a próxima missão de acompanhamento. A vigilância pós-programa aos países que tiveram ajuda externa tem início automaticamente após o fim do programa de assistência (2014, no caso de Portugal) e prossegue até que pelo menos 75% dos empréstimos tenham sido pagos aos credores.