Despesa com medidas covid dispara em fevereiro. Superou mil milhões de euros em dois meses

Nos primeiros dois meses deste ano, já foram gastos mais de mil milhões de euros com medidas covid, o que significa que em fevereiro o valor dos apoios disparou face janeiro.

Os dados foram avançados pelo Ministério das Finanças em antecipação à divulgação da síntese de execução orçamental que será conhecida nesta quinta-feira.

"Em janeiro e fevereiro, a despesa total com medidas de apoio às empresas e às famílias ascendeu a cerca de 1091 milhões de euros", refere uma nota do gabinete de João Leão enviada ao Dinheiro Vivo.

Neste bolo cabem medidas de apoio às empresas e ao emprego, ao rendimento das famílias, a despesas na Saúde e outros apoios não especificados.

"Nestes dois meses, o valor total dos apoios (do lado da despesa) corresponde a mais de 1/3 da despesa total de 2020 com apoios no âmbito covid", acrescenta a mesma fonte. Ou seja, no ano passado o Estado gastou cerca de 3,3 mil milhões de euros com medidas para fazer face à pandemia.

No apoio às empresas e ao emprego estão incluídas medidas como o lay-off simplificado que teve um custo de 135 milhões de euros e o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade que soma 116 milhões de euros em despesa.

No apoio ao rendimento das famílias, incluem-se medidas como o apoio excecional para pais com filhos até aos 12 anos, o isolamento profilático ou o subsídio de doença por infeção de SARS-CoV-2.

Estes valores confirmam que em fevereiro - o primeiro mês completo de confinamento - a despesa com os apoios covid disparou. De acordo com a síntese de execução orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO), no mês de janeiro tinham sido gastos 197 milhões de euros, mas ainda é preciso aguardar pelos dados desagregados da DGO para conhecer em detalhe os valores em causa.

O confinamento geral foi decretado na segunda metade de janeiro, tendo-se iniciado o desconfinamento gradual no dia 15 de março.

A nota do Ministério das Finanças indica ainda que do lado da receita as medidas tiveram um "custo" de 438,4 milhões de euros. Neste prato da balança estão incluídas iniciativas como "a prorrogação de pagamento de impostos, a suspensão de execuções fiscais e a isenção da TSU", adianta a mesma fonte.

Neste caso, à exceção da isenção da taxa social única (TSU), o governo ainda conta receber o restante, uma vez que são medidas temporárias "de apoio à tesouraria das empresas e ajudam ao rendimento das famílias", frisa o gabinete do ministro das Finanças.