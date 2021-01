Despesa da Segurança Social com medidas covid ascendeu a 1,9 mil milhões de euros

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e a ministra do Trabalho e Economia Social de Espanha, Yolanda Díaz (ausente da fotografia), participam numa conferência de imprensa após a reunião bilateral para debater várias políticas e reforçar a cooperação bilateral nos domínios do emprego e das políticas sociais, no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em Lisboa, 16 de dezembro de 2020. NUNO FOX/LUSA © LUSA

As medidas excecionais implementadas pela Segurança Social para aliviar o impacto da pandemia representaram "um acréscimo de despesa de 1 897,4 milhões de euros", indicou o gabinete da ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.

Neste bolo de apoios covid-19 contam-se medidas como o lay-off simplificado, o incentivo à normalização da atividade ou o apoio aos trabalhadores independentes.

O mecanismo de proteção do emprego lançado logo no início da pandemia e que ficou conhecido como lay-off simplificado foi o que custou mais aos cofres da previdência com uma despesa superior a 823 milhões de euros. De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), um em cada cinco trabalhadores teve redução do horário de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho. Cerca de 110 mil empresas acederam a este apoio, abrangendo perto de 897 mil trabalhadores que tiveram redução do salário, recebendo dois terços do valor base.

O Governo acabou por recuperar este mecanismo de apoio dada a necessidade de encerrar muitas atividades para tentar travar o avanço da pandemia.

A medida que em seguida representou mais despesa foi o incentivo à normalização da atividade, lançado em agosto do ano passado. Ficou conhecido como o sucedâneo do lay-off simplificado, prevendo a atribuição de, no máximo, dois salários mínimos por posto de trabalho (pagos em duas prestações). Este mecanismo custou mais de 284 milhões de euros.

A fechar os três primeiros lugares, o apoio aos trabalhadores independentes que teve várias modalidades e que permitia aos recibos verdes acederem a uma prestação mensal em função do nível de rendimentos: correspondia ao valor da remuneração registada como base de incidência contributiva na Segurança Social se esse valor fosse inferior a 438,81 euros (um Indexante dos Apoios Sociais - IAS); ou correspondia a dois terços do montante da remuneração registada como base de incidência contributiva se esse montante for igual ou superior a 658,22 euros (1,5 IAS), com um teto máximo de 1905 euros (três salários mínimos) e um mínimo de 219,41 euros (metade de um IAS). Este apoio foi agora recuperado face ao agravamento da pandemia.

A retoma progressiva destinada às empresas que, não estando encerradas por imposição legal, tinham de sair do lay-off simplificado, mas continuavam a ver-se obrigadas a reduzir os horários de trabalho e a precisar de um apoio da Segurança Social para o pagamento dos salários. Neste caso, a despesa ascendeu a 158,7 milhões de euros.

Também o apoio excecional à família, uma prestação para os pais que têm de ficar em casa com os filhos até aos 12 anos devido ao encerramento das escolas, teve um custo de 83 milhões de euros. Também este apoio foi retomado neste mês de janeiro.