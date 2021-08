Despesas com educação contam para IVAucher e acumulam com IRS

Arranque da telescola, em abril de 2020. Família com dois filhos adapta-se à nova realidade. © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

As despesas com educação podem contar para o IVAucher e ainda acumular com o IRS. A situação permitirá aos pais poupar dezenas ou mesmo centenas de euros com as despesas dos filhos no regresso às aulas, escreve a edição desta quinta-feira do jornal Público.

Fichas de exercícios, livros de preparação para exames, dicionários ou gramáticas podem ser consideradas como despesas com manuais e livros escolares para efeitos de IRS. Normalmente, os manuais escolares são grátis do 1.º ao 12.º ano.

Para acumular o IVAucher com o IRS têm de ser cumpridas várias condições: as compras têm de ser feitas entre 1 de junho e 31 de agosto, na fase de acumulação das despesas para o IVAucher; também é preciso ter atenção ao local onde a despesa é feita: o que conta são as livrarias ou editoras de livros - se comprar o material num supermercado ou no numa papelaria não acumula saldo para o IVAucher.

Outra nota: quando os pais fizerem as despesas com educação têm de indicar o número de contribuinte dos filhos. Os pais também têm de fazer a adesão dos filhos ao IVAucher para que o IVA das despesas possa ser utilizado, assim como associar o cartão bancário de uma conta repartida com o filho.