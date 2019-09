Deste laboratório saem têxteis e cosméticos que cuidam da saúde

Chegou ao fim mais um projeto liderado pelo Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes (CeNTI). Apoiado pela Comissão Europeia em mais de 3,2 milhões de euros, o Skincaps visou a aplicação da nanotecnologia ao desenvolvimento de têxteis e cosméticos funcionais inovadores. E os resultados estão à vista. Os produtos têxteis precisam ainda de investigação adicional, mas os cremes antirrugas e de tratamento do acne, bem como o champô anticaspa foram já testados e validados em laboratório, com recurso a voluntários, e estão praticamente prontos a chegar ao mercado global. Nascidos em Vila Nova de Famalicão, serão produzidos e comercializados pela espanhola Telic, um dos sete parceiros do CeNTI no projeto.

O objetivo de base do Skincaps foi o desenvolvimento de nanocápsulas contendo diversos princípios ativos mas que são, em si mesmas, “mais seguras, eficientes e sustentáveis” do que os processos existentes, já que são produzidas a partir de polímeros ou moléculas de base natural, sem recurso a químicos. O projeto nasce, precisamente, da vontade do CeNTI de encontrar uma forma de ultrapassar as limitações nas microcápsulas existentes, tendo, para isso, envolvido três outros centros de investigação – o Institut fuer Verbundwerkstoffe IVW, da Alemanha, a Universitat Politècnica de Catalunya, de Espanha, e o Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy, da Finlândia – e quatro empresas: a portuguesa Devan – Micropolis, a belga Pro-Active e as espanholas Bionanoplus e Telic. “Encapsular princípios ativos de base natural, como os óleos essenciais que têm propriedades antibacterianas, só faz sentido se a própria cápsula for sustentável e foi isso que nos criou muitos desafios”, explica Carla Joana Silva, diretora de investigação do CeNTI. O projeto, iniciado em 2015, terminou agora, com um workshop de apresentação de resultados em Bruxelas.

A nível da prevenção ou redução das infeções bacterianas, destaque para o champô anticaspa, o creme de tratamento do acne e o gel para tratamento do pé de atleta. Foi, ainda, desenvolvido um gel de banho hidratante e um creme e um sérum antirrugas, em resultado do encapsulamento de um cocktail de vitaminas e antioxidantes nas nanocápsulas. Estes serão os produtos que a Telic – grupo especializado em dispositivos médicos, mas que foi alargando a sua gama de produtos para as áreas da fisioterapia, do desporto e da beleza e cosmética – irá fazer chegar ao mercado sob a marca SC Skin Care.

Já nos têxteis, o objetivo era a criação de artigos de primeira camada – aqueles que ficam em contacto direto com a pele, como as camisolas interiores os bodies ou os leggings – dotados de “materiais de mudança de fase”, ou seja, que asseguram a gestão térmica e o conforto da pele. Além disso, estes têxteis deverão ter propriedades antifúngicas, antibacterianas e antioxidantes, prevenindo ou reduzindo os problemas de pele e combatendo o seu envelhecimento. Um trabalho realizado de perto com a Devan – Micropolis Portugal, mas que está numa fase mais atrasada. “Ainda é preciso alguma investigação adicional para otimizar a eficácia de ancoragem das nanocápsulas aos têxteis. Eventualmente, poderá fazer sentido haver uma continuação do projeto com uma nova candidatura, mas nada disso está fechado.”