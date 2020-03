Detalhes para nova linha de crédito do ESM até final da próxima semana

Até ao final da próxima semana o Eurogrupo quer ter fechados os detalhes e especificações técnicas para a nova linha de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade (ESM, na sigla inglesa) para apoio aos Estados-membros no combate à pandemia de covid-19.

Na carta enviada esta quarta-feira ao presidente do Conselho Europeu, o presidente do grupo dos países do euro, Mário Centeno, afirma que propôs “o desenvolvimento das especificações técnicas necessárias até antes do final da próxima semana” para operacionalizar o novo mecanismo de apoio aos países através de dívida barata.

No caso de Portugal, no melhor dos cenários, esse apoio pode ir até 2% do produto interno bruto, ou seja 4,2 mil milhões de euros, como noticiou o Dinheiro Vivo.

Na missiva enviada a Charles Michel, o presidente do Eurogrupo sublinha que “se a linha de crédito for estabelecida, o apoio do ESM seria usado especificamente para as despesas de resposta ao surto de coronavírus, incluindo despesas de saúde e custos económicos incorridos”, ou seja, define os limites de atuação deste novo mecanismo.

Contudo, Mário Centeno deixa claro que depois da crise é para continuar a cumprir os tratados. “No longo prazo, os membros devem concentrar-se em garantir uma trajetória sustentável”, sublinha o também ministro português das Finanças.

“Disponibilizar o ESM para apoio a crises pandémicas seria um importante e oportuno primeiro passo, tendo em conta os instrumentos atualmente existentes” (a chamada linha de crédito sob condições melhoradas, ou ECCL, na designação inglesa), indica o presidente do Eurogrupo.

“O Eurogrupo continuará a trabalhar em soluções apropriadas para enfrentar a crise e para preparar a recuperação económica”, garante Centeno.