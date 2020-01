Já é um conjunto significativo de erros e omissões detetados no documento entregue no dia 16 de dezembro e continuam a aparecer falhas. Finanças reconhecem as falhas.

Foi detetado mais um erro no Orçamento do Estado para 2020 (OE2020). Desta vez pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) que encontrou discrepâncias de valores com a poupança esperada na revisão da despesa do Estado.

“A UTAO detetou uma contradição no valor da medida “Exercício de revisão de despesa”. Existem dois valores no relatório do Ministério das Finanças para a poupança na despesa resultante deste exercício”, indicam os técnicos que apoiam os deputados na Assembleia da República.

“No Quadro 1.3., p. 20, que desagrega os ganhos de e06ficiência por sector da governação associados ao exercício de revisão, o total inscrito é 181,2 milhões de euros; já no Quadro 3.3., p. 61, a poupança vale 190 milhões de euros. Existe, pois, uma pequena diferença de 8,8 milhões de euros”, nota a unidade técnica.

A discrepância de valores já foi admitida pelo gabinete de Mário Centeno e esclareceu a UTAO que “o valor correto da medida de revisão de despesa é 190 milhões de euros”, mas os técnicos do Parlamento referem que “até ao fecho deste documento a UTAO não receberam a retificação do quadro com a ventilação sectorial dos ganhos de eficiência associados ao exercício de revisão de despesa”, lamentam.

A UTAO reconhece que “apesar da reduzida diferença de montantes, este facto condiciona ligeiramente a exatidão da análise à desagregação por sectores do exercício da revisão de despesa.”

Mais um caso

Desde que o documento da proposta de lei foi entregue na Assembleia da República já ao final da noite do dia 16 de dezembro que têm surgido erros e omissões várias no documento.

O primeiro erro foi logo detetado no dia a seguir pelo jornal Observador. A tabela da carga fiscal para 2019 e 2020 estava errada e obrigou a uma correção por parte do Ministério das Finanças.

Seguiram-se outros exemplos, como as tabelas de ISV ou o valor do investimento previsto. Mas também omissões como a dotação provisional e a reserva orçamental que só foram publicadas na semana passada, num anexo ao relatório do Orçamento do Estado.

É certo que este foi o Orçamento mais rápido a ser feito e isso foi sublinhado por Mário Centeno, mas teve alguns custos.