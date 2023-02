Dez empresas vão oferecer estágios a 12 estudantes estrangeiros no país

© Pixabay

O número avançado pela Associação Business Roundtable Portugal (Associação BRP) e Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) aponta para cerca 70 mil estudantes estrangeiros em território nacional, e o objetivo do programa Inov Contact Reverse é que alguns, após a conclusão do mestrado no nosso país, possam estagiar em empresas portuguesas. A iniciativa arranca até junho numa fase experimental em que serão disponibilizados 12 estágios em dez empresas associadas da BRP.

Segundo as duas entidades, trata-se, para já, de um projeto piloto que conta com o apoio da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), e que visa reforçar a "disponibilidade de quadros internacionais, contribuindo para fortalecer as competências e visão internacional destas organizações, e também para reverter o 'inverno demográfico' que o país atravessa".

O novo programa segue o modelo do já conhecido Inov Contacto, que promove estágios de jovens em empresas lá fora, e almeja que os estudantes estrangeiros venham a tornar-se "embaixadores das empresas portuguesas e de Portugal noutros mercados", nomeadamente nos seus países de origem. E isso porque, defendem as duas entidades, "a globalização é um fator crítico para o crescimento e reforço da competitividade das empresas e, consequentemente, para a criação de riqueza nacional".

O Inov Contacto Reverse arranca ainda neste primeiro semestre do ano, com estágios de seis meses, remunerados. Em setembro passará então para a fase seguinte, existindo a par com o Inov Contacto. A expectativa da BRP e da AICEP é que a iniciativa venha a ser acolhida por outras empresas, que não apenas pelas associadas da BRP.

O programa surge no âmbito da parceria estabelecida entre as duas entidades, que já conduziu, por exemplo, à adesão de 11 empresas da associação ao programa Inov Contacto, financiando 25 novos estágios, e à criação do programa "Conversas CEO com CEO", que junta líderes de PME que se querem internacionalizar e presidentes de empresas já com experiência no exterior. São 13 as empresas a participar nestas conversas, avançam a BRP e AICEP em comunicado. Nove empresas da BRP também disponibilizaram 50 pontos de acolhimento em 20 países onde estão presentes às PME interessadas em explorar mercados internacionais.

Sobre a iniciativa Inov Contact Reverse, Vasco de Mello, presidente da Associação BRP, diz, na mesma nota à imprensa, que "a concretização deste programa vai possibilitar às pequenas e médias empresas portuguesas, mas também às grandes, aprofundar o seu conhecimento em mercados estrangeiros estratégicos para estas, facilitando o seu processo de expansão internacional."

Para o Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, o novo programa "tem todo o potencial para se tornar num novo instrumento relevante para a promoção do crescimento empresarial e da internacionalização da economia portuguesa".

Rui Calçada, diretor da FEUP, destaca a experiência da instituição que lidera nesta matéria: "A faculdade tem políticas ativas de integração intercultural dos mais de 1200 estudantes estrangeiros de grau que acolhe, e participa desde 2021 na rede de Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes do Alto Comissariado para as Migrações".