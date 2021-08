Dezenas de câmaras estão a fazer orçamentos participativos que a CNE proíbe em ano de eleições

Um cidadao deposita o seu voto na urna. FOTO MARCOS BORGA © Marcos Borga

Dinheiro Vivo 25 Agosto, 2021 • 09:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) considera que não é "admissível" a realização de orçamentos participativos em período próximo de eleições autárquicas por violar a lei da publicidade comercial, mas pelo menos 51 câmaras promovem-nos em 2021.

Segundo aquele organismo, os orçamentos participativos podem servir de "promoção" dos autarcas em funções e não aprova que os projetos aprovados transitem para o mandato seguinte, adianta o Jornal de Notícias, na sua edição desta quarta-feira.

Mas há autarcas que discordam do entendimento da CNE. Para os autarcas de Gaia e de Cascais, que têm essas iniciativas em curso, a CNE "desconhece o terreno".

Segundo o JN, nos últimos meses, câmaras como a de Ovar ou de Ourém pediram à CNE um parecer sobre a implementação de orçamentos participativos em ano eleitoral. Em resposta, publicada em ata, a Comissão alerta para o risco de essas iniciativas servirem de veículos de "promoção, direta ou indireta", das autarquias e autarcas que as criam.

"Não somos nós que o dizemos, é a lei", explicou o porta-voz da CNE, João Machado, ao jornal.

Adianta que a única sanção para as câmaras transgressoras é a retirada da publicidade comercial, refere, aludindo à Lei 72-A/2015.

A CNE destaca que os orçamentos participativos se "prolongarão pelo período eleitoral e, eventualmente, pelo mandato seguinte". Assim, crê que estes violam os deveres de "imparcialidade", sobretudo se não forem "prática habitual" das autarquias.

O Jornal de Notícias questionou os munícipios para saber quantos têm orçamentos participativos. Das 123 respostas recebidas - em 308-, 76 promovem-no, mas só 51 o farão este ano.

O orçamento participativo da Câmara de Cascais é um dos que têm maior dotação do país, com uma média de 3,8 milhões por ano na última década. Ao Jornal de Notícias, o autarca local, Carlos Carreiras, considera que a posição da CNE revela "desconhecimento do terreno" e "afastamento da realidade dos processos".