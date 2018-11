Dezenas de estivadores em Setúbal em protesto contra operação da Autoeuropa

Eram quase sete da manhã, quase uma hora depois do previsto, quando o cargueiro Paglia chegou a Setúbal. A essa hora, já eram dezenas os estivadores concentrados junto ao terminal ro-ro do porto, a estrutura para onde entram e de onde saem os automóveis de Setúbal.

António Mariano, dirigente do Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL), já falou aos trabalhadores. O responsável afirma que foram contratados homens especificamente para esta tarefa, que terão recebido 500 euros por três dias de trabalho.

“É um dos mais graves exemplos de intervenção do Estado para furar os seus próprios mecanismos”, acusa.

Polícia garante “dispositivo adequado à situação”

Além dos estivadores, há uma forte concentração policial no local, em motas e carrinhas de intervenção. Mas a Polícia garante que apenas está aqui para “garantir a ordem pública”, com um dispositivo montado na estrada de acesso ao terminal ro-ro.

A polícia não divulga qual o número de efetivos presentes no Porto de Setúbal, segundo a comissária Maria do Céu

A Autoeuropa tem milhares de carros estacionados há duas semanas no Porto de Setúbal devido à greve dos estivadores precários afetos a dois dos terminais do porto de Setúbal.

O navio Paglia, que vai retirar os carros, é proveniente do Porto de Santander, em Espanha. O navio, tem capacidade para três mil automóveis e partiu de Espanha com mil veículos. Deverá retirar dois mil carros do Porto de Setúbal, de acordo com informação adiantada pelo Público. O Paglia tem bandeira de Gibraltar e regressará a Espanha à 1h30 da manhã de sexta-feira, segundo o registo da Janela Única Portuária (JUP).

(Em atualização…)