DGS admite dupla contagem de casos no Porto

O número de infetados pelo novo coronavírus no Porto registou um aumento de 524 notificações entre domingo e segunda-feira, passando o concelho de 417 para 941 casos. No entanto, o número pode estar sobredimensionado.

Segundo o JN, o balanço diário da pandemia assenta numa “metodologia mista”, que recolhe dados reportados pelas administrações regionais de saúde e pela plataforma SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), na qual os médicos inserem a informação sobre os doentes. A Direção-Geral da Saúde disse a este jornal que “o universo pode ser indevidamente maior do que o número de casos por dupla contagem”.

Hoje serão utilizados apenas os dados do SINAVE, deixando de ser tidos em conta os dados reportados pelas autarquias. Esta alteração pode levar a que sejam reportados apenas 70% a 75% do total de casos no país.