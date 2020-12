DGS. Mutação do coronavírus era "esperada" e não é "motivo de preocupação"

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, à chegada para a conferência de imprensa diária sobre o novo coronavírus (covid-19), realizada no Ministério da Saúde, em Lisboa, 16 de novembro de 2020. Portugal regista hoje 3996 novos casos de infeção com o novo coronavírus, e mais 91 mortes relacionadas com a covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). TIAGO PETINGA/POOL/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Dezembro, 2020 • 21:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção-Geral da Saúde (DGS) considerou, este domingo, a nova variante do coronavírus, que provoca a doença a covid-19, detetada no sul do Reino Unido, como uma "ocorrência esperada" e garante que não é "motivo de preocupação por si só".

"É esperado que com a transmissão contínua de um vírus RNA ocorram processos de evolução e adaptação, como é o caso do SARS-CoV-2. A maioria das mutações não aumenta o risco para o ser humano. No entanto, algumas mutações ou combinações de mutações podem fornecer ao vírus uma vantagem seletiva, como o aumento da transmissibilidade ou como uma maior capacidade de evadir a resposta imune do hospedeiro", explica a DGS numa resposta escrita enviada à Agência Lusa.

As autoridades britânicas alertaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a descoberta de uma nova variante do SARS-CoV-2, que, segundo a DGS, "apresenta "múltiplas mutações numa das proteínas do vírus (na proteína da espícula)".

"Estas alterações podem estar associadas ao aumento da transmissibilidade do novo coronavírus. As mutações do vírus, que tornaram esta variante a dominante no Reino Unido, estão a ser acompanhadas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças e pelas autoridades de saúde em Portugal", acrescenta a informação enviada pela DGS.

A Direção-geral da Saúde assume que a nova estirpe "parece não ter impacto na mortalidade por covid-19", embora a informação disponível ainda seja "insuficiente para que existam dados definitivos sobre esta nova variante e o seu impacto na pandemia".

"O impacto desta nova variante na sensibilidade e especificidade dos testes laboratoriais utilizados para o diagnóstico de covid-19 está ainda a ser analisado, mas a Orientação 015/2020 da DGS recomenda a utilização de pelo menos dois alvos distintos do genoma para o diagnóstico laboratorial por RT-PCR, por precaução, para acautelar este tipo de situações", refere a DGS, sobre a nova estirpe que acelera a transmissão do vírus em até 70%.

A autoridade de saúde lembra ainda que "não existem dados que sugiram a perda de eficácia das vacinas", que "demonstraram ser capazes de induzir a produção de anticorpos protetores nos seres humanos contra várias regiões da espícula do vírus".

Diversos países europeus, incluindo Holanda, Bélgica, Itália, Alemanha e França, suspenderam voos e transportes marítimos provenientes do Reino Unido.

O Governo português restringiu a entrada no país de passageiros de voos provenientes do Reino Unido a cidadãos nacionais ou legalmente residentes em Portugal, anunciaram hoje os ministérios da Administração Interna e da Saúde.

Os Estados-membros da União Europeia (UE) vão reunir-se de emergência na segunda-feira para discutir a nova variante do SARS-Cov-2, visando coordenar as respostas comunitárias, anunciou hoje o porta-voz da presidência alemã da UE, Sebastian Fischer.

Segundo os cientistas britânicos, a nova estirpe parece ser responsável pelo aumento preocupante das infeções em Londres e em vários condados do sudeste e leste da Inglaterra, tendo obrigado a confinar mais de 20 milhões de pessoas.

O Reino Unido está na lista dos 10 países mais afetados pela pandemia, ao somar mais de dois milhões de casos de infeção e 67.401 mortes.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.685.785 mortos resultantes de mais de 76,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.