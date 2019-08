Dia D para a greve. Governo, patrões e motoristas não querem ceder

Transportadoras e camionistas não se entendem. O governo já decretou 12 dias de estado de emergência energética e pode mesmo restringir a circulação de veículos e ditar o aumento do preço dos combustíveis.

Portugal fica a saber hoje, pelas 15:00 se a partir da meia-noite de segunda-feira, primeiro e último dia de férias para muitos, o país vai mergulhar numa segunda greve dos motoristas de matérias perigosas, desta vez por tempo indeterminado. A esta hora têm início os plenários decisivos dos dois sindicatos que entregaram o pré-aviso de greve: o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM). Mas o dia começa com uma reunião do governo. António Costa convocou o gabinete de crise do executivo para analisar a greve dos motoristas às 10:00. Em São Bento, o primeiro-ministro vai estar com os ministros do Trabalho, Vieira da Silva, do Ambiente, Matos Fernandes, dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, Administração Interna, Eduardo Cabrita, mas também o da Defesa, João Gomes Cravinho. O secretário de Estado das infraestruturas, Jorge Delgado, também vai estar nesta reunião.

Motoristas querem proposta

Rosto e voz da luta dos motoristas, Pedro Pardal Henriques, vice-presidente do SNMMP, deixou o ultimato: será a “última oportunidade” para a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodóviarios (Antram) entregar uma proposta que responda às exigências dos trabalhadores. Só isso, diz, travará a greve e os 12 dias de estado de emergência energética.

Neste período, cabe à Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) fazer uma avaliação permanente e pôr em prática as várias fases do plano de emergência previsto em caso de crises no setor petrolífero. Com três níveis diferentes de risco graduais – médio, alto e iminente – a ENSE pode mesmo decretar o controlo do consumo de combustíveis e ter de recorrer às reservas nacionais, com capacidade para manter o país na “normalidade” por 90 dias. Esgotadas as reservas, segue-se um pedido de ajuda internacional.

Como exemplos de medidas do controlo de consumo da população, a ENSE pode chegar a pedir aos portugueses para deixarem o carro em casa e andarem de transportes públicos. Mas se a situação se agravar está mesmo prevista uma eventual proibição da circulação (carros só com um passageiro, por exemplo), a redução dos limites máximos de velocidade e dos litros abastecidos por veículo, o encerramento das bombas fora da rede de emergência e, em última análise, decretar uma subida controlada dos preços dos combustíveis para travar o consumo.

Isto numa semana em que está previsto, de acordo com fontes do setor, que tanto o preço da gasolina como do gasóleo caiam quatro cêntimos por litro, já a partir de segunda-feira.

Esse é o dia porque todos agora esperam. “Já não é uma questão de direitos laborais, mas uma questão de honra. Os trabalhadores já não têm nada a perder”, disse Pardal Henriques ao Dinheiro Vivo. Os motoristas não cedem um milímetro na sua posição e colocam a bola do lado dos patrões. A Antram também mede forças e mantém o braço-de-ferro, sem ceder a “chantagens”. Sobre o deadline dos sindicatos, André Matias de Almeida, porta-voz da Antram, diz que se trata de “uma espada em cima da cabeça” das empresas transportadoras, já que “os sindicatos nunca entregaram uma contra-proposta ao Governo e por isso não há nada a que possamos responder”.

No meio desta “guerra” está o Governo que, em ano de eleições, não quer ser apanhado desprevenido, como aconteceu em abril, e já tem vários trunfos na manga, preparados para jogar no momento certo.

Além da definição de serviços mínimos durante a greve, que o governo já definiu como “exigentes” – entre os 50 e os 100% -, o mais importante destes trunfos é a declaração antecipada do estado de emergência energética, já em vigor e abre a porta para uma série de medidas extraordinárias destinadas a impedir a paralisação do país por falta de combustíveis. A começar pela ativação da Rede de Emergência de Postos de Combustível (REPA), com 374 gasolineiras em todo o país (54 para veículos prioritários e 320 para o público em geral). Numa semana intensa de troca de galhardetes e conferências de imprensa, em que a guerra de palavras passou a ser travada nos tribunais, os portugueses iniciaram uma corrida às bombas que fez aumentar em 30% a venda de combustíveis. Na quinta-feira, a afluência aos postos de combustível duplicou. O ministro garantiu que “alguns postos estão a comprar o quádruplo do combustível que normalmente compram”. Ontem, 50 postos registavam já a falta de pelo menos um produto e menos de cinco estavam sem combustíveis, confirmou Matos Fernandes, lembrando que em Portugal existem mais de 3000 gasolineiras, de norte a sul.

“Vamos chegar a domingo à noite com as bombas com mais combustível do que em abril”, garantiu. As petrolíferas também confirmaram que se registou um maior afluxo ao abastecimento de combustíveis na semana que passou, mas negaram qualquer rutura de stocks além do que é normal na operação diária dos postos. “Na segunda-feira de manhã todos os postos da rede de emergência estarão a 100%”, prometeu Matos Fernandes.

Em tempo real

Na internet, através do site https://janaodaparaabastecer.vost.pt, é possível acompanhar ao minuto onde há e onde falta o combustível. A Entidade Nacional para o Setor Energético recebe informação sobre os combustíveis em falta diretamente dos postos da REPA e atualiza a informação duas vezes por dia. O governo já explicou que, apesar de decretado o estado de emergência energética, as regras para a rede de emergência de postos de abastecimento só entrarão em vigor às 23:59 de domingo, dia 11 . Na REPA, os portugueses podem abastecer os veículos ligeiros com 15 litros, no máximo, e fora da rede de emergência o limite vai até aos 25 litros. Nos pesados são 100 litros.

As bombas incluídas na REPA têm agora o fim-de-semana pela frente para se prepararem para o pior cenário. A dois meses das legislativas, o governo quer mostrar serviço: “Todos estamos mais preparados agora do que em abril, as gasolineiras, o Estado e as pessoas”, disse Matos Fernandes.

De 9 a 21 de agosto, serão 12 os dias de crise energética decretados pelo Governo. O secretário de Estado para a Presidência do Conselho de Ministros, Tiago Antunes, esclareceu que o prazo foi o “considerado necessário”, mas que espera que a situação fique resolvida muito antes e que não haja necessidade de prolongamento. Apesar de decretado o estado de emergência, o Governo não poderá requisitar imediatamente os trabalhadores do Estado para substituírem os camionistas. Na última semana foi dada formação a 521 membros das forças de segurança e forças armadas para conduzirem camiões carregados com matérias perigosas.

Pardal Henriques garante que os sindicatos estão preparados para a greve: “Estamos preparados para continuar até a Antram baixar a guarda”. Por seu lado, os patrões dizem não ter nada para contrapôr e que só negoceiam com os sindicatos se estes levantarem o pré-aviso de greve. “Não vamos negociar com uma espada em cima da cabeça”, reforça André Matias de Almeida, ao Dinheiro Vivo.

Sem cedências de parte a parte, o Governo está em “situação de alerta” e o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, anunciou a imposição dos serviços mínimos, que serão de 100% dos trabalhadores das empresas de transportes no caso do abastecimento de combustíveis destinados à (REPA). O mesmo se aplica ao abastecimento de portos e aeroportos, instalações militares, proteção civil, bombeiros, forças de segurança, hospitais, serviços de emergência médica e transporte de produtos perecíveis.

A resposta dos sindicatos não se fez esperar e avançaram para tribunal para impugnar os serviços mínimos. A resposta, com caráter de urgência, chegou na sexta-feira, com Tiago Antunes, a informar que “a providência cautelar interposta pelos sindicatos foi liminarmente rejeitada pelo Tribunal Administrativo de Lisboa”. Os sindicatos vão recorrer da decisão.

Os motoristas de matérias perigosas consideram que os serviços mínimos decretados pelo Governo são uma “barbaridade” e põem em causa o direito à greve. Anacleto Rodrigues, porta-voz do SIMM, diz que “o Governo não respeita a Constituição. A percentagem de serviços mínimos anula o protesto. Não serão dias de greve, mas sim de trabalho normal”.

Serviços mínimos adequados

Vieira da Silva esteve na Presidência do Conselho de Ministros na sexta-feira e revelou o conteúdo do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República acerca da greve e dos serviços mínimos decretados pelo Governo. Apesar de não decretar a greve como ilícita, o documento diz que “os serviços mínimos podem e devem ser mais extensos de forma a salvaguardar outros interesses” e que o direito à greve consagrado na lei, “não é um direito absoluto”.

Citando o parecer da PGR, Vieira da Silva disse que o mesmo recorda que o direito à greve é fundamental, mas “uma greve que viole o principio de boa fé pode ser considerada abusiva” no caso de provocar “danos injustos”. O documento conclui que “estamos no limite entre o que é admissível e abusivo”, referiu o ministro, confirmando “só pode ser apurado pelos tribunais” se a greve é ilícita.

Ainda assim, Tiago Antunes esclareceu que o o governo não avançará para tribunal para tentar travar a greve, já que se trata de um conflito entre privados. Vieira da Silva diz que o parecer prevê um progressivo alargamento dos serviços mínimos, até chegar aos serviços normais, autorizando também o governo a recorrer a uma requisição civil preventiva. “Mais vale prevenir do que remediar, estando em causa bens essenciais”, disse o ministro.

Apesar de poder fazer a requisição civil preventiva, com a autorização da PGR, o governo “ainda não o fez”. “O direito à greve não é ilimitado. Tem de se ajustar aos preceitos da lei. Existe uma alternativa ao conflito que é a da negociação”, disse Viera da Silva, voltando a frisar que o governo produziu um despacho de serviços mínimos na ausência de acordo entre as partes e que o mesmo não viola o direito à greve. “A greve não vai levar à paralisia do país. O governo não aceita que ninguém condicione ninguém”, frisou Vieira da Silva.

Tiago Antunes lembrou ainda que o açambarcamento de combustível é punível por lei e deixou aos portugueses uma “mensagem de serenidade e desnecessidade de corrida aos postos de combustível”. Vieira da Silva voltou a apelar ao bom senso: “É preciso que as partes ouçam o país e os portugueses. Todos esperam que seja evitada uma situação de conflito. Eu considero sempre possível desconvocar a greve”.