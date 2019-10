Dia das Compras na Net chega esta sexta-feira, com descontos à mistura

A Associação de Economia Digital (ACEPI) assinala esta sexta-feira o Dia das Compras na Net. A iniciativa é anual e pretende promover o consumo feito nas plataformas digitais. Segundo os dados revelados recentemente pela ACEPI, em 2018, os portugueses gastaram 5,5 mil milhões de euros em compras online, numa lista encabeçada por alojamento, viagens e entretenimento.

Vale a pena recordar que este valor é válido apenas para as compras feitas ao consumidor final – se se somar as compras online feitas entre empresas e o Estado português, o valor total do comércio eletrónico em Portugal eleva-se para os 87,5 mil milhões de euros.

A iniciativa abarca parceiros de diversos segmentos de compras, desde a puericultura, casa e decoração, tecnologia e eletrodomésticos, livros, viagens e turismo, entretenimento, etc. São várias as lojas e portais que vão associar-se à iniciativa, com descontos ou isenções de portes de entrega nas encomendas.

Segundo a organização, trata-se de um ano “recorde” a nível de lojistas associados à iniciativa.

A lista é variada e conta com descontos em sites das lojas Sephora, Staples, El Corte Inglés, Mo, Mercadão, Continente, Auchan, Bertrand, Blueticket, BOL, entre tantos outras. Também a EMEL já anunciou que vai integrar a lista de parceiros associados: quem carregar vinte no saldo da aplicação ePark poderá receber cinco euros adicionais, por exemplo.

A lista completa de parceiros pode ser consultada no site do Dia de Compras na Net. A partir da meia noite, poderá aceder à lista completa de descontos.

No ano passado, a sétima edição do Dia das Compras na Net contou com 230 lojistas aderentes. Segundo a informação revelada, no ano passado, pela ACEPI, “mais de 90% [dos lojistas] afirmaram ter registado um volume de vendas significativamente superiores” às vendas num dia normal.