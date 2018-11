Mulheres recebem menos 59 dias por ano. A partir de hoje trabalham de graça

Este sábado, 3 de novembro, assinala-se o Dia Europeu da Igualdade Salarial, que marca o momento em que, simbolicamente, as mulheres deixam de ser pagas quando comparadas com os seus colegas masculinos, restando ainda 16 % do ano de trabalho, de acordo com a Comissão Europeia.

Segundo os dados mais recentes do Eurostat sobre o designado gender pay gap, a diferença de remuneração entre os homens e as mulheres é de 16,2%, o que representa 59 dias de trabalho pago. Simbolicamente, lembra a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, esta diferença significaria que, a partir de hoje e até ao final do ano, o trabalho das mulheres deixaria de ser pago.

Em agosto deste ano, o Presidente da República promulgou o Decreto da Assembleia da República nº 237/XIII, que aprovava “medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de igual valor”.

Mas esta ainda é uma realidade em Portugal, com uma percentagem de desigualdade que ultrapassa a média europeia: os homens ganham mais 19% do que as mulheres. Segundo os dados mais recentes do Instituo Nacional de Estatística (INE) os homens trabalhadores por conta de outrem homens ganhavam, em média, um salário líquido de 955 euros, e as mulheres recebem cerca de 805 euros.

O país da Europa com mais desigualdade salarial é a Estónia (25,3%), seguindo-se a República Checa (21,8%) e a Alemanha com 21,5%. Por outro lado, a Itália e a Roménia estão entre os países com maior justiça salarial.

“As mulheres continuam efetivamente a trabalhar sem serem remuneradas durante dois meses por ano, em comparação com os seus colegas masculinos. Não podemos continuar a aceitar esta situação. Na Europa, a remuneração das mulheres é, em média, 16,2 % inferior à dos homens. Estas disparidades salariais entre homens e mulheres não são apenas injustas como princípio, mas também na prática, já que colocam as mulheres em situações precárias ao longo da sua carreira, que se acentuam ainda mais depois de se reformarem: as disparidades entre homens e mulheres a nível das pensões são de 36,6 %”, disseram a propósito desta data o primeiro vice-presidente Frans Timmermans, a comissária Marianne Thyssen e a comissária Věra Jourová, num comunicado da Comissão Europeia.

E sublinharam ainda: “Embora não exista uma panaceia para corrigir esta desigualdade, existem formas de introduzir mudanças concretas. A Comissão apresentou uma série de propostas destinadas a combater as desigualdades no local de trabalho e em casa. É urgente que o Parlamento Europeu e os Estados-Membros no Conselho as levem por diante, a fim de alcançar alguns resultados concretos, por exemplo, a melhoria dos direitos relativos à licença para assistência à família dos progenitores e cuidadores que exercem uma atividade profissional”.

São vários os fatores que vão contribuindo para as disparidades salariais: “o facto de as mulheres trabalharem mais frequentemente a tempo parcial, serem confrontadas com o «teto de vidro» das empresas, trabalharem em setores em que as remunerações são mais baixas e muitas vezes verem-se obrigadas a assumir a responsabilidade principal pela prestação de cuidados à família”, refere a Comissão Europeia.