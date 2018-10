É difícil escapar aos impostos, mas é possível baixá-los

Pagar impostos é praticamente uma fatalidade, mas há formas de suavizar a fatura. Basta estar atento às soluções que cada sistema fiscal oferece aos seus contribuintes.

Faturas

No caso do IRS as soluções para baixar o valor do imposto e poupar algumas dezenas ou centenas de euros estão desde há três anos indexadas às compras e respetivas faturas de quem faz a despesa. A panóplia de despesas que podem transformar-se em deduções ao IRS são várias – desde o gastos do dia-a-dia, aos encargos com educação, saúde ou casa.

A única condição para que sejam consideradas pelo fisco no apuramento do imposto a pagar, é que as faturas tenham o NIF de quem suportou a despesa.

A estas deduções , o sistema fiscal permite que se juntem alguns benefícios fiscais, nomeadamente aquele que permite recuperar 15% do IVA suportado no cabeleireiro ou manicure; na reparação do carro; bilhetes de transporte ou ainda nas despesas relacionadas com a saúde dos animais.

PPR

Aplicar algum dinheiro em PPR ou nos certificados de reforma do Estado (conhecidos por PPR públicos) permite acumular dinheiro para a reforma e ao mesmo tempo baixar o IRS, já que o Estado aceita que se abata no imposto uma percentagem das entregas realizadas durante o ano. Em 2019, se o Orçamento do Estado avançar como o previsto, deverá chegar ao mercado mais um produto que também terá um benefício fiscal idêntico: os Planos de Poupança Florestal.

IMI

Ao nível do IMI também é possível baixar o valor que se tem a pagar, concretamente através de pedidos de atualização (reavaliação) do Valor Patrimonial Tributário da casa. Estas atualizações podem ser solicitadas a cada três anos, mas antes de avançar para o terreno convém fazer uma simulação (o site da Deco tem um simulador disponível) para se ter a certeza de que o preço por metro quadrado em vigor e a idade do prédio compensam as eventuais valorizações dos coeficientes de localização.