Diário matemático: Temos de falar sobre a Suécia

A pandemia de coronavírus está dominar as nossas vidas. Estamos todos a fazer o possível para minimizar o impacto desta doença. Aqui iremos olhar para os dados para responder diariamente às seguintes questões:

1 Quão longe estamos de Itália e Espanha?

2 A quantos dias estamos da onda que ataca esses países?

3 A evolução do número de casos está em linha com os outros países? Estamos a crescer mais ou menos?

4 Quando vamos ter o pico?

5 Quanto tempo vamos ficar em casa?

6 Qual o impacto das medidas de contenção?

7 Qual a história dos outros países?

Os posts pretendem ser curtos. Haverá sempre mais explicações nos dias seguintes e sempre demasiadas perguntas abertas… Comentários construtivos são bem-vindos.

13.04.2020

Temos de falar sobre a Suécia

A ideia de achatar a curva era, em todos os países, ter imunidade de grupo. Todos passarmos pela “coisa”.

Se bem se recordam, o gráfico que nos apresentavam era o abaixo. No eixo dos yy tínhamos os novos casos em cada dia e no eixo dos xx os dias. Com as medidas de contenção e o Estado de Emergência, deixaríamos de ter um pico elevado num dado dia. O nosso SNS não iria rebentar sem camas, sem ventiladores e sem clínicos. Os médicos não teriam de fazer escolhas sobre quem sobreviveria e quem morreria. Não iríamos ter a curva a vermelho, mas a curva a azul. As pessoas iriam passar pela doença a um ritmo que podia ser acompanhado pelo SNS.

Mas… E chamo aqui a atenção do leitor, havia um pressuposto: 100% da população saudável tinha de passar pela doença. (Para os mais nerds de estatística: a área de baixo das curvas é a mesma: 100%).

Só quando todos os saudáveis passassem por isto, poderíamos então ter paz e voltar à normalidade. Se 20% das pessoas precisava de cuidado hospitalar, então esses 20% tinham de ser protegidos. Os restantes 80% tinham de apanhar o vírus o mais depressa possível. Como esta distinção dos 80% e 20% não era (e não é) suficientemente clara e objetiva, uma parte significativa iria sofrer, mas o SNS estaria preparado para os receber. Numa frase: Os mais velhos e com condições clínicas específicas deveriam ser ultraprotegidos; todos os outros tinham de ser contaminados.

Assim, o fecho temporário, nos diferentes países, era para:

– Ajudar os sistemas de saúde a prepararem-se, adquirindo ventiladores e demais equipamento.

– Proteger os mais vulneráveis que tinham (e terão) de ficar em casa.

– Abrandar o ritmo de crescimento de novos casos, que então se encontrava numa fase exponencial.

O fecho do país não era, nem nunca foi, acabar com a doença. Sem vacina tal é impossível.

A Suécia optou por andar mais depressa. Arriscou mais, pôs a sua população em maior risco pois achou que o seu sistema universal de saúde era mais robusto. Ou porque achou que a inevitável recessão e a consequente pobreza tinha um custo social superior ao próprio vírus. E de facto, quanto mais dias passados em casa, maior a recessão e maior a pobreza. E a pobreza mata sempre e mata mais.

“Ah, mas na Suécia morrem mais! Foi uma má escolha”

Aparentemente, o primeiro-ministro da Suécia disse que foi longe de mais e que teriam de apostar agora mais na contenção e no fecho da economia. Atualmente o número de casos identificados com Covid-19 por milhão de habitante, é menor do que o nosso. Mas o ritmo de crescimento é muito acelerado, pelo que em cerca de 15 dias (número arredondado por cima) terão mais contaminados identificados do que Portugal.

Porém, as contas dos vivos e dos mortos fazem-se prazo. E nesse é necessário somar a pobreza.

Eu considero que a pobreza é a pior forma de repressão. E por isso quero um equilíbrio entre ganhos de saúde, proteção aos vulneráveis e crescimento económico. Mas isso sou eu, que não gosto de populismos – não acredito em soluções simples para problemas altamente complexos e tenho pouca paciência para exageros. Mas isto sou eu, que não gosto de darwinismo social onde se escolhe quem se vai safar: os mais afortunados, em detrimento dos mais pobres e vulneráveis.

A Suécia apresentou o problema à sua população. Correu o risco. Vão agora emendar o caminho. Não conheço o suficiente da política sueca para ver se isto é um voltar atrás completo ou apenas um para-arranca. Sei que achatar a curva de acordo com a capacidade do seu sistema de saúde só mostra sagacidade e transparência na gestão. Libertar a economia e perto do ponto de rutura do SNS sueco voltar a bloqueá-la é eficiente e permite minimizar os custos de pobreza e garante a proteção dos vulneráveis. Foi isso que nos prometeram com os slogans: “vamos achatar a curva”, “vamos ter um planalto (onde todos passarão pela Covid)”.

Nós fotografamos os mesmos ventiladores várias vezes. E escondemos os dados. (Por exemplo: é praticamente impossível saber quantos ventiladores de UCI temos.) De forma consciente ou não, optámos por proteger os mais ricos e os menos vulneráveis. Só estes, que podem aguentar semanas de lock down e aguentar uma segunda vaga do vírus enquanto não existir vacina ou imunidade de grupo. Estamos a fazer o contrário da estratégia sueca.

A prazo, vamos pedir para eles pagarem a nossa pobreza com o que eles compraram com vidas e erros. Aí vamos dizer que somos mais espertos! E acima de tudo, vamos dizer que somos mais solidários.

Dia 10.04.2020

As más notícias chegaram nesta sexta

Nota rápida sobre a subida de casos. O número de casos subiu hoje 11% quando, nos últimos dias, a média de subida era de cerca de 6%.

Tenho afirmado que, estatisticamente, há mais casos identificados à sexta-feira e menos casos identificados à segunda-feira. Assim, e como os dados chegam com um dia de atraso, as boas notícias chegam à segunda (com poucos casos apurados) e as más notícias chegam ao sábado (com mais casos apurados). O sobressalto de hoje é maior face ao esperado, já que o último dia da semana de trabalho foi quinta-feira. Hoje, sexta-feira, é feriado.

Há várias explicações para este efeito de fim de semana e todas elas com algum fundo de verdade e aplicáveis à Covid-19, para outras doenças e para o setor público e privado. As explicações que pessoas no terreno me fizeram chegar por estes dias, foram:

a) Há um aumento da procura de cuidados clínicos durante a semana, e menos ao fim de semana;

b) Há um mau desenho das equipas clínicas no terreno de forma a garantir um maior

aproveitamento do fim de semana.

Os dados ventilados hoje pela DGS estão em linha com o esperado . O gráfico conta a história. A linha a preto são os casos observados; a linha azul os casos previstos sem controlar o efeito de fim de semana; e a vermelho controlando os efeitos de fim de semana. A verde, a linha sobressaltada, temos a previsão com as variações ao dia da semana. Como dá para ver, era suposto termos menos casos – ver a linha azul. Mas sabendo deste efeito, a tendência é superior.

Notas finais:

– O pico (tal como expliquei ontem) continua válido e atual.

– É possível que haja alterações da tendência nos próximos dias e a qualquer momento. Basta um concelho ou um lar de idosos onde haja uma maior incidência que os números podem disparar, muito acima dos efeitos de fim de semana. Como estamos sempre a falar de poucos casos, temos de olhar para as variações diárias com extrema cautela. Era importante que a DGS explicasse os motivos destas variações.

– O efeito de fim de semana, ou qualquer outro, só se pode verificar sete dias depois. O que afirmo neste post é que os números não são inesperados e seguem as surpresas que sempre temos visto.

Dia 08.04.2020

Afinal quantos picos temos?

1 O primeiro pico é o de novos casos. Qual o dia que tivemos mais casos registados? Qual o dia de pico, portanto! Esse dia, mantendo as atuais condições de isolamento, terá sido no passado dia 1 de abril. No gráfico abaixo a curva a vermelho retrata o número de casos previstos ao dia, e podemos ver que já o passamos.

Uma outra forma de ver este mesmo pico é reparar que a curva de casos acumulados mudou o sentido da concavidade – houve uma inflexão. Usando a analogia com as curvas S, passamos para a parte de cima do S. Vamos continuar a crescer em novos casos, aumentado o total acumulado, mas sempre a ritmo menor do que o do dia anterior. Note-se que a curva dos novos casos continua a estar presente: é na mesma a linha vermelha, só que está “esborrachada”, já que aqui o eixo dos yy foi aumentado para incluir os casos acumulados.

Esse é o primeiro conceito de pico! Seja qual for o gráfico da sua preferência, o ponto máximo de novos casos foi excedido com as atuais condições de isolamento e foi o que referi no dia 7 de abril e nos dias anteriores.

2 Há um segundo pico a considerar: o pico de novos casos internados (quer seja em UCI quer seja apenas no hospital). O comportamento destes picos segue (grosso modo) o comportamento da curva de novos casos com uns dias de atraso. Assim sendo, ainda temos de esperar uns dias (uma a duas semanas) para atingirmos esse máximo.

Digo que há um ajustamento entre todos os picos mencionados, pois os testes baseiam-se muito nos indivíduos que chegam ao Sistema Nacional de Saúde. Assim os novos casos hoje identificados (e retratados no ponto 1) vão agravar-se e alguns vão chegar a ser internados no SNS.

Este é o pico que interessa a quem gere a rede de prestação pública, pois é o que está ligado à capacidade do nosso SNS. Quando dizemos que queremos “achatar a curva”, é para que este pico não exceda a capacidade dos ventiladores disponíveis (aparentemente a restrição mais ativa).

Ainda não chegámos lá. Em qualquer caso, sem saber o número de ventiladores disponíveis, valor que não é público, não vale a pena fazer muitas contas ou gráficos. Sem os ventiladores não é possível saber quanto é que temos de achatar a curva.

Repito o que disse no dia 7: a ideia foi achatar a curva, não foi suprimi-la. Queremos “achatar” para que se passe pela doença e não haja rutura do SNS. Mas temos de passar por ela.

3 Há um terceiro pico considerado que pode ser observado nos casos acumulados. Como se pode ver na curva de casos acumulados (a habitual curva S), há ali um teto abaixo dos 20 mil casos (o gráfico abaixo é quase igual ao de cima: o horizonte temporal é, porém, mais largo: está a 80 dias). Esse pico será o de máximo de casos acumulados. Alguns especialistas consideram este o pico relevante.

Pessoalmente, e foi esse o meu reparo de ontem, considero esse valor é muito muito baixo. Temos aproximadamente 10 milhões de pessoas a viver em Portugal, o ponto mais alto (e de forma arredondada) da curva em epidemia ronda os 20 mil (número de casos atingidos apanhados na malha do SNS) e que deve corresponder a cinco vezes mais associados a casos (considerado que 80% dos infetados são assintomáticos ou podem não precisar de internamento). No melhor (ou será pior?) dos cenários, e arredondando os números, temos um milhão de infetados.

Se queremos chegar a uma cobertura de grupo, mais pessoas têm de passar pelo calvário do vírus. Evidentemente que não chegámos a este valor (precisamos dos tais 90 dias). Mas repito, o limite é pequeno.

4 Finalmente, há um quarto pico! Este é o mais difícil de explicar e de calcular.

– O R0 (número básico de reprodução) consiste em quantas pessoas podem ser infetadas com um único contacto. Este número é muito difícil de calcular, sobretudo com um vírus novo. Em qualquer caso, a fórmula pode ser definida assim:

R0 = Transmissibilidade (probabilidade de infeção entre um infetado e um suscetível) x Taxa de contacto entre infetados e suscetíveis x Duração de infeção.

Se tivermos estes parâmetros de forma individual, é fácil calcular o número. Mas não temos… Precisamos de fazer um apuramento assumindo vários pressupostos. A OMS colocou o R0 (número básico de reprodução) deste coronavírus entre 1,4 e 2,5.

– Com este número (R0) apurado podemos calcular a taxa de infetados esperada no país. Se, grosso modo, cada infetado transmite este vírus a 2,5 pessoas (cenário mais pessimista), então é possível contaminar, em média, cerca de 60% da população. Como é que chegamos aí? Se olhar para a fórmula acima, irá reparar que a Taxa de contacto entre infetados e suscetíveis não pode ser uma constante e que à medida que há mais pessoas infetadas esse número tende para um limite.

Para os nerds a conta a fazer é a seguinte:

Frequência de infetados = 1 – 1/R0.

Ou seja,

Frequência de infetados = 1 – 1/2,5 = 60%.

Esse é, grosso modo, o limite que se considera para a imunidade de grupo. Se quisermos que pouca gente apanhe este vírus, então temos de ter 60% de pessoas imunes ao vírus – i.e. que já passaram por ele, ou estão vacinadas.

– Note-se que estes não são conceitos teóricos e sem aplicabilidade prática. Ajudam a planear a carga que se vai ter sobre o SNS.

Angela Merkel numa conferência de imprensa em Berlim no início do mês de março afirmou: “É preciso entender que, se o vírus existe, a população ainda não tem imunidade a esse vírus e não há vacinas e nem terapia até agora, uma alta percentagem – dizem os especialistas entre 60% e 70% – da população será infetada”. Para a chanceler alemã o R0 implícito à Covid-19 é igual ou superior ao sugerido pela OMS.

Também Boris Johnson usou este conceito, afirmando que a frequência total da epidemia seria de 80%, tendo por isso um valor implícito para o R0 de 5 – ou seja, cada pessoa infetaria cinco pessoas.

Só a nossa DGS é que cenarizou um valor mais baixo do que a OMS. De facto, foi assumida uma frequência de infetados de 10% (um milhão de casos), o que corresponde ao valor mais otimista dos países aqui analisados e muito abaixo do R0 da OMS, uma vez que que o R0 seria de 1,1.

Este último pico não foi atingido. Precisamos de contaminar mais pessoas – achatámos demasiado a curva, nem daqui a mês e meio temos a coisa resolvida (em 80 dias de crise). E no próximo inverno será pior.

Podemos fazer com que a carga sobre o SNS seja mais espaçada no tempo, mas a epidemia só passa quando uma percentagem elevada da população tiver passado por ele. Sem vacinas, temos de fazer uma escolha entre morrer de pobreza e morrer de Covid.

*

Nota sobre o efeito de fim de semana:

Ao reler o post de 07.04.2020, dei a sensação de que há um relaxamento das equipas ao fins de semana. Porém, explicaram-me que as equipas de urgência têm o mesmo número de elementos, pelo menos nos grandes hospitais. A explicação do efeito de fim de semana de quem está no terreno é que há também um relaxamento da afluência, i.e., os doentes não vão ao hospital ao fim de semana. Fica a nota.

Dia 07.04.2020

Temos de abrir as escolas e deixar os jovens trabalhar

1 Sem surpresa, ontem tivemos uma queda brutal no número de casos (ver post de dia 31.03.2020) e hoje foi compensado. O efeito de fim de semana “atacou” outra vez os dados. Hoje recuperamos. Basicamente há (possivelmente) uma gestão de equipas que despacha o trabalho antes do descanso e executa o indispensável e fundamental nos últimos dias da semana. Não pretendo fazer um juízo de valor de coordenação e gestão de equipas, mas é impossível não pensar que se esta é uma “guerra”, não devíamos ter um descanso nos casos declarados ao fim de semana.

Segue-se o gráfico com os dados. A linha que nos interessa está a vermelho – trata-se da linha corrigida dos dias de semana. Os efeitos estimados de fim de semana podem ser vistos a verde. Há uma volatilidade dos dados em torno da tendência: De menores casos observados ao fim de semana (que se manifestam na segunda-feira) e de maior produção durante a semana de trabalho.

*

2 Mas o mais interessante com estes novos números é que temos de pensar em abrir as escolas. E já para o terceiro período. A análise da Associação Nacional de Saúde Pública também afirma que o coeficiente de transmissão da doença está abaixo de 1. Ou seja, que nem todas as pessoas que têm o vírus o passam a outro. Os leitores desta página sabem que estamos assim há alguns dias. Estamos na parte de cima da curva S. Cada dia que passa, temos menos casos do que no dia anterior. Passámos o pico. Ou seja, e a conclusão é minha, o auto-isolamento está a funcionar bem de mais.

A ideia com o Estado de Emergência sempre foi achatarmos a curva, não foi reduzi-la a zero. Temos de ter 50% a 70% a passar pelo vírus, de forma a ganhar imunidade de grupo, senão no próximo inverno (quando estes vírus serão mais fortes) estaremos a cometer outro suicídio económico pois não teremos nenhuma imunidade e nunca mais saímos disto. A vacina vai demorar demasiado tempo. E a pobreza também mata – e mata com requintes de malvadez.

Os segmentos da população que são mais resistentes ao vírus e que causam menor stress no SNS são as crianças, deviam ser elas por isso as primeiras a ganhar esta imunidade. Se as crianças ganharem imunidade, o ritmo de transmissão será depois mais pequeno. Depois, a libertação da economia deverá ser por segmentos de risco menos vulneráveis. O que dizem os números é que devíamos libertar os trabalhadores (sem pré-condições clínicas) com menos de 30 anos. Passados 15 dias, deveríamos libertar para o trabalho os sub40. E depois os sub50. E assim sucessivamente. Medindo a cada semana o resultado e o stress no SNS, como temos feito até agora. Eventualmente ajustando esta libertação por concelho e outros considerandos de risco.

Claro que se começarmos com as crianças, temos o problema dos professores. Esses são uma classe profissional relativamente envelhecida. Além disso, os pais terão de levar os filhos nas escolas, mesmo que continuem em teletrabalho. Eventualmente tal medida, a ser implementada, deveria ser corrigida por uma redução da carga horária, com formação online assíncrona, e com medidas de contingência (máscaras, testes de temperatura e testes em massa). Há 1001 detalhes a resolver. Mas do ponto de vista de risco esta é a medida mais acertada.

A libertação sucessiva por idades dos trabalhadores tinha ainda a vantagem de que libertaríamos a economia de forma um pouco mais transversal, sem considerandos estatistas e planeadores. Os empresários teriam uma hipótese de ajustar a sua força de trabalho. Coisa que agora lhes tem sido negada.

Haverá mortes. Há sempre. Mas não podemos dizer que estamos em guerra sem admitir que há batalhas e baixas. Repito: A continuarmos fechados não ganhamos a imunidade de que desesperadamente precisamos.

Para quem chegou até aqui, queria deixar uma nota. O que propus foi uma sugestão. Um pensamento em voz alta de quem está a olhar para os números e sabe algumas coisas de estatística, análise de risco e de economia. Uma sugestão é uma sugestão e não uma prescrição. Não sou médico (é bom reforçar). Nem faço parte de nenhum grupo de reflexão ética. Tenho filhos em idade escolar. Quando vejo que a DGS recomendou visitas a lares em plena pandemia; quando alvitrou um cordão sanitário no Porto com dados errados e promovendo uma saída em massa de pessoas espalhando o vírus da exata forma que queria combater; quando afirmou que se tinha cenarizado e preparado para 1 milhão de casos e nem 15 mil aguentamos; julgo que posso fazer sugestões. O Estado de Emergência e este maldito vírus tiraram-nos a possibilidade de circular, mas não a de termos sentido crítico e de pensar. Sei que me afastei da dura análise estatística, mas confio em si, caro leitor – espero que não me deseje nenhum mal.

A decisão cabe a quem deve e é sempre solitária. Mas os números estão aí para pensarmos neles. A nós, cidadãos, cabe-nos estar ao lado da razoabilidade.

PS: Sei que tinha prometido uma nova análise de letalidade, tanto mais que há que reanalisar a Holanda e a Suécia com estratégias distintas. Mas achei que estes números e esta conclusão eram mais relevantes.

Dia 03.04.2020

Continuamos em linha com o esperado

Análise de casos: Continuamos em linha! Hoje o número de casos aumentou, pelo que temos: Hoje +852; Ontem: +783; Anteontem: +808.

O modelo e estimativa de pico feitos ontem ainda continuam válidos?

Sim, pois um dia de oscilação em torno de uma tendência é normal. Além disso, já vimos que há sazonalidade dos dados: os dados reportados de segunda a sexta sobem e descem durante o reporte do fim de semana.

Este efeito de gestão das equipas (Weekend Effect) é uma chatice na análise dos números (já me baralhou durante alguns dias – ver posts abaixo) e sobretudo é uma chatice pelo que representa em termos de esforço e organização do SNS. Mas é o que é.

A comparação das taxas de crescimento médias nos últimos sete dias pode ser vista abaixo. Os novos casos continuam a cair em ritmo acelerado. Estamos a cair a ritmo mais acelerado do que Itália.

Claro que a cautela continua a fazer parte da modelização: “Temos de ficar enamorados pela realidade e não pelos modelos”. Tanto mais que estes dados não são a bolsa que reage a cada instante. Precisamos sempre de 7 a 15 dias para ver alterações. Sobretudo alterações de comportamentos de cada um de nós.

Nunca é de mais recordar que como os focos da epidemia são regionais, podemos ter uma explosão no número de casos num local perfeitamente confinado no espaço e no tempo, impossibilitando a extrapolação para o país. Este trabalho de filigrana, de correção da amostra, só pode ser feito tendo acesso aos dados de base, algo que continua impedido aos analistas e à comunidade em geral.

Pondo todas as cautelas habituais, aqui segue a evolução prevista e esperada de novos casos. Onde, como habitualmente, no eixo dos YY temos o número de casos. E no eixo dos XX os dias desde que a crise começou. A linha vermelha significa os novos casos, a linha azul os casos acumulados previstos e os pontos a negro os casos observados. Sendo que mantenho que o pico de novos casos ou já aconteceu (ontem) ou está por pouquíssimos dias.

Análise de mortes e internados: A evolução de mortes e internados vai subir p elo menos nos próximos 20 dias. A título de exemplo, os casos identificados ontem não apresentarão um caso clínico grave desde o primeiro dia de diagnóstico.

A análise da procura por camas e ventiladores continua prometida – espero ter mais tempo no fim de semana.

Vou deixar uma nota contracorrente: o número de mortos não é a melhor forma de avaliar a evolução de epidemia. O que interessa para análise são os casos internados e/ou mortos mais resolvidos. O número de mortos depende demasiado da capacidade e organização dos diferentes SNS.

Post para nerds: Porque usei a distribuição log-logística e não a logística?

A distribuição log logística é mais agressiva (i.e. lenta na recuperação), sobretudo nas recuperações e mais correta quando há tratamentos (medicamentosos) em epidemias.

Mas há outro motivo para a utilização desta curva e que foi decisivo. Se bem se recordam, a DGS foi oscilando nas suas previsões da primeira quinzena de abril para a segunda quinzena e depois para maio. O modelo com a curva log-logística foi acompanhando sempre os saltos nos prazos das previsões do pico de novos casos. Como acredito que a DGS tem mais informação, optei pela curva que mais se ajustava aos prazos que esta entidade estava a declarar.

Creio que a DGS também incorreu no problema do Weekend Effect e nalguns outliers. Vamos ver se nas próximas declarações sobre o pico de novos casos esta curva continua a ser a que melhor se ajusta. Sendo que mantenho que esse pico de novos casos ou já aconteceu (ontem) ou está por pouquíssimos dias. A próxima semana será decisiva para podermos concluir.

Dia 02.04.2020

Um bom pico. Mas será, a médio prazo, sustentável?

Hoje é quinta-feira e o número de novos casos desacelerou. O que dizem os modelos? Estamos em linha e já descontando (em parte) o maldito efeito de fim de semana (ver posts abaixo). É bem provável que tenhamos atingido o ponto mais alto de novos casos por dia. A verificar-se este pico de novos casos, vamos crescer todos os dias mas a um valor menor.

O gráfico abaixo conta a história. No eixo dos XX temos os dias desde o início da crise. Estamos no dia 31 desta epidemia. No eixo dos YY: o número de casos. A linha vermelha tem o incremento de novos casos (há o famoso planalto da DGS) – o acréscimo face ao dia anterior tem um comportamento muito estendido no tempo. A linha azul tem a forma “S” de que aqui temos vindo a falar: onde depois de um aumento explosivo (exponencial) vem um abrandamento. As bolas pretas indicam o número de casos acumulados apresentados pela DGS – estão em cima da linha prevista.

Houve alguma hesitação da minha parte com a curva S a usar. Houve ainda algumas surpresas (maldito efeito de fim de semana). Mas grosso modo, e com uma pontinha de vaidade, diria que estamos em linha com o que está a acontecer. A matemática e a estatística funcionam? Funcionam – ajudam-nos a prever e a suportar decisões.

Mas… há perguntas por responder e decisões políticas e individuais a tomar:

1- Qual é o pico de internamentos (mais 20 dias?)? O pico de internamento não coincide com o pico de novos casos.

2- Quantos casos vamos ter internados? Qual a carga nos hospitais e a oferta de ventiladores? (em breve tenciono fazer uma brevíssima simulação).

3- Como está a nossa letalidade? Morre-se mais em Portugal do que nos outros países? Em breve temos de revisitar os dados abaixo, de dia 27.03.2020.

4- O que fazer a seguir? Esta é a pergunta de um milhão de dólares.

Se estamos a conter a primeira vaga, basta voltarmos à rua que isto volta a subir, e a subir exponencialmente antes de atingirmos o período de acalmia. O teto que impusemos é via contenção – não é por imunidade de grupo.

5- E valeu a pena? Esta é a pergunta “assassina”.

Conseguimos aproveitar este período de contenção e estado de emergência para ajustar o nosso SNS o regresso da atividade económica?

Sabendo que o vírus não espera, apenas comprámos tempo. Caberá ao leitor avaliar o que fizemos com o tempo adquirido.

Reformulamos o SNS? Estamos finalmente prontos para os cerca de 1 a 2 milhões de casos que irão precisar de apoio hospitalar por causa deste vírus?

Uma coisa é certa, a contenção não pode durar para sempre; e a pobreza e a destruição do tecido económico também matam.

***

Algumas notas para os nerds:

A curva S que ajustei é uma log-logística. É mais ajustada para efeitos de epidemia com controlo. Devia ajustar melhor a amostra para os efeitos da sazonalidade, eventualmente farei um ajustamento mais à frente. Com esta nova curva e recordando o maldito weekend effect, o modelo não parece estatisticamente fora de controlo. Os dados permitem prever o que está a acontecer.

Não compreendo de todo o que a senhora diretora-geral quer dizer com esta frase: “Quanto mais lenta for a nossa progressão, mais para a frente será o pico”. Não há qualquer evidência de que taxas mais aceleradas de crescimento impliquem que o pico vais ocorrer mais cedo. Tanto mais que não estamos a seguir uma estratégia de atingir com o vírus 100% (ou 70%) da população, mas temos uma fase de contenção.

Dia 31.03.2020

As boas notícias chegam sempre à segunda (ou talvez não!)

Ontem os dados revelaram uma queda anormal dos dados. Ontem o relatório da DGS dizia que o aumento de casos face ao dia anterior era apenas de 7%. Mas hoje a mesma DGS revela um aumento para 16%. E no domingo o reporte era de um aumento de 15%. Ou seja, os dados revelados nesta segunda-feira eram fora da tendência.

O mesmo se passou em todas as segundas anteriores. Todas as segundas há boas surpresas! Os dados reportados na segunda-feira, estão sempre fora da tendência geral. Note-se que o report de cada dia contém os dados do dia anterior. As boas novas de segunda são portanto benefícios de domingo.

Há muitos anos que se sabe que há uma gestão de pessoal e de recursos para gerir o fim de semana. O weekend effect não é novo (ver, por exemplo, aqui onde se admite “a existência de variações no número e nível de experiência dos profissionais de saúde disponíveis nos hospitais durante a noite e o fim de semana”).

O que é surpreendente é mobilização e gestão de recursos em pré-falência do SNS. Mais surpreendente é que em certa medida este efeito também acontece em outros países que combatem o Covid-19.

Se quisermos gerir esta epidemia temos de controlar melhor o fim de semana. O vírus e a sua propagação não relaxam nesses dias.

A partir de hoje a avaliação dos modelos e dos dados tem de levar este fenómeno em linha de conta.

*

A ilustração deste efeito pode ser vista aqui assim:

— Na segunda-feira, dia 9, o aumento do número de caso foi de 30%. No dia anterior foi de 43%. E já na quarta-feira, o aumento era de 44%.

— Na segunda-feira, dia 16, o aumento do número de caso foi de 35%. No dia anterior foi de 46%. E já na quarta-feira, o aumento era de 44%.

Na semana de 23 de março, a queda foi na terça-feira e não na segunda, mas o mesmo comportamento bizarro aconteceu.

(Para nerds) A prova deste efeito pode ser vista através da habitual decomposição (ver gráfico):

— Podemos “agarrar” a série de dados e tirar a componente de tendência usando uma média móvel a 7 dias (para em cada dia termos uma semana).

— Em seguida, podemos tirar o valor semanal, calculando uma média por cada dia da semana e centralizando os resultados de forma que o efeito seja zero.

— Por fim, a componente de erro é determinada pela diferença dos dados originais com a componente da tendência, e removendo a tendência e o valor sazonal.

Se não fosse a semana de 23 de março, o número de casos reportados subiria de sempre de segunda a sexta e caía sempre ao fim de semana. Esta sazonalidade semanal tem uma amplitude de 80 casos, ou seja varia -40 casos a +40 casos. A variação é de mais ou menos 5% ao longo de toda a série. É muito caso, é muita a percentagem.

Dia 30.03.2020

Excelentes notícias! E a maldita cautela…

1. O número de casos cresceu apenas 7%, no último relatório da DGS. Os últimos dias (de trás para a frente) apresentam os seguintes crescimentos: +7%, +15%, +21%. Estes números mudam tudo. Esperamos que continue assim.

Note-se que este foi o dia com mais testes e menos positivos. Mais: a definição de suspeito tornou-se mais abrangente. Estamos por isso no bom caminho.

2. Aqui vai a evolução dos modelos no blog do Dinheiro Vivo:

— Por volta de 16 a 17 de março saímos da fase de crescimento exponencial.

— Desde o dia 25.03.2020, passámos a usar os modelos de curva “S” e, com muitas cautelas, foi possível afirmar que o fim estava próximo. Para quem sabia olhar para o gráfico, esta era a semana.

— Durante este fim de semana (a 28.03.2020), o pessimismo chegou. Chegou de forma sistemática. Todos os dias, com o novo relatório da DGS, havia reduções na taxa de crescimento dos casos, mas sempre abaixo do esperado e por isso empurrando sistematicamente o pico de novos casos e o total de casos para adiante.

Afirmei por isso que o modelo estatístico estava sem controlo: não sabia qual a curva que melhor justificava a evolução dos casos. Sensação semelhante deverão ter tido os responsáveis da DGS que também foram igualmente adiando o pico: de abril para maio.

3. Hoje a redução é muito significativa. Os dois gráficos contam a história.

O gráfico do lado esquerdo indica a revisão das estimativas dos últimos dias. No eixo dos yy temos o número de casos por 100 mil habitantes, no eixo dos xx os dias de crise. As diferentes curvas apresentam as estimativas em cada dia. Depois de revisões sempre em alta, hoje temos finalmente uma revisão em baixa.

É muito natural que as estimativas mudem a cada dia. Mas sabemos que estamos bem se as revisões forem de vez em quando para cima e noutras para baixo, se forem pequenas e cada vez mais pequenas. Pela primeira vez, temos uma revisão (com os novos dados) que antecipa o pico e reduz o número de casos.

O gráfico do lado direito indica o número de casos. Na linha a azul o acumulado, e o vermelho o número de novos casos a cada dia. Será que a linha do pico de novos casos continua ao nosso alcance?

4. Questões para os próximos dias:

— Será que a redução na taxa de crescimento dos casos se vai manter? Ou hoje foi um outlier?

— Qual o impacto das saídas de fim de semana? (só se vão ver na próxima semana, e sobretudo em 10 a 12 dias)

Temas interessantes para verificarmos nos próximos dias.

Dia 28.03.2020

Voltámos ao início? Quase…

De há uns dias para cá comecei a usar a curva “S” logística para prever o número de casos – assumi que tínhamos deixado a fase exponencial (devemos ter deixado algures na semana passada). E de facto, em média, cada dia que passa é melhor que o dia anterior – isso é muito bom. Se quisermos, o modelo abaixo conta a história: a nossa taxa de crescimento considerando, em cada dia, os últimos 7 dias é cada vez menor. (O gráfico abaixo tem a taxa média de crescimento em cada dia considerando os últimos 7 dias. É evidente uma queda na taxa de crescimento de novos casos em Portugal e em Itália (dados disponíveis até 27 de março)).

Porém, a cada dia que passa há necessidade de ajustar o modelo e verificar se os novos casos estão em linha com o esperado. Estamos bem em termos de previsão, sempre no intervalo de previsão, mas sempre do lado mais pessimista. Abaixo segue a previsão dos últimos três dias, usando a curva logística. Nota-se um desvio sempre para o aumento de casos, apesar de os valores observados estarem em linha com qualquer uma das curvas apresentadas.

Coloquei muitas cautelas neste modelo (ver posts abaixo), assumi muitos pressupostos e partilhei aqui as dúvidas que existiam. Ainda assim assumi que podíamos usar uma curva “S” com a forma logística. Com estas hipóteses, o fim desta primeira vaga podia estar próximo – o número de novos casos iria atingir um pico e depois crescer a cada dia a um ritmo menor que o anterior até se extinguir esta primeira vaga. De facto, os números, se assumir esta curva logística, continuam a apontar para o pico próximo.

Mas… Mas há uma regra de algibeira que se usa em modelo de controlo de qualidade (Nelson Rules): quando temos 6 dias de desvio no mesmo sentido, o processo que gera os dados está fora de controlo estatístico – não se está a dizer que o número de casos está fora de controlo, o que está a dizer é que se está numa fase de alteração da função que prevê o crescimento.

Os modelos da DGS iam (e ainda vão) pelo mesmo caminho de desvio. De facto, nas estimativas oficiais, o pico de novos casos já foi na primeira quinzena de abril, depois na segunda quinzena abril e agora a melhor estimativa é maio.

Qual então a melhor curva de desenvolvimento do número de casos? E para quando o pico?

Com os dados atuais diria que os efeitos da quarentena não se sentiram como o esperado. As idas à ponte de hoje também não ajudam. Com os dados que tenho, e partilhando, como sempre, as dúvidas e cautelas com os leitores, diria que estamos num processo lento de crescimento. Mas de crescimento. (Para os mais nerds: o processo que melhor se ajusta aos dados é um Box Cox com Lambda = 0.10).

Este processo de crescimento vai sendo cada vez menor, a taxas de crescimento de novos casos é a cada dia menor, mas não há qualquer evidência de inverter. A diretora-geral, usou um bom eufemismo: assumiu que haveria um planalto no crescimento de novos casos. Parece-me uma boa ilustração.

Assim, se assumir este novo modelo para Portugal o comparativo de dados é o abaixo indicado. Sim, não há ainda qualquer estimativa de pico.

Voltámos quase ao início. Vamos aguardar pelos próximos dias e pelo efeito das novas medidas de mitigação (e de passeatas no acesso à 25 de Abril e ao Algarve). E nunca esquecer que cada incumprimento na quarentena pode provocar uma nova linha de desenvolvimento de novos casos, bagunçar o modelo (coisa pouca) e acima de tudo levar pessoas ao hospital.

***

Impacto da mudança de caso

Os dados de hoje revelam uma subida do número de casos. Passámos de 4268 casos, para 5170. Os resultados são inconclusivos e por isso não a usei no post acima, já que houve uma redefinição das condições elegíveis para aceder ao teste (definição de suspeito). Logo, se há mais suspeitos, há mais testes, e mais casos apurados.

É de notar também que uma identificação e mais testes não altera a tendência de desenvolvimento da doença. Nós iríamos apanhá-la todos (ie os 20% mais graves) em hospital. Mas apenas mais tarde. Os casos identificados hoje são os casos que vamos poupar amanhã.

Note-se, como tenho afirmado aqui: o maior número de testes é muito relevante para gerir a curva e não para a verificar (o que temos feito até agora). Uma identificação precoce permite um isolamento mais severo e consequentemente uma menor expansão da doença. Assim, estes novos casos identificados são casos que apareceriam mais à frente. A vantagem é que identificando mais cedo haverá uma menor propagação.

Não costumo censurar a DGS, não tenho conhecimentos internos para avaliar o seu trabalho, mas julgo que seria relevante registar os motivos de teste antes e depois para conseguirmos colar as duas séries. A prazo essa colagem é impossível de fazer, já que os novos suspeitos irão permitir identificar novos suspeitos, e esses ainda outros. É isso que se pretende. Para efeitos de modelação temos de esperar uns dias já que os dados passados não se comparam com os próximos dados.

*

Até esta quinta-feira os testes (no SNS) eram realizados para quem cumprisse os seguintes critérios de suspeição (Norma 02/2020 e Orientação 015/2020):

infeção respiratória aguda grave (febre, tosse e necessidade de admissão hospitalar)

+

sem outra etiologia que explique o quadro clínico

+

viagem para, ou residência na China, nos 14 dias antes do início de sintomas

Ou

Doença respiratória aguda

+

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por 2019-nCoVnos 14 dias antes do início dos sintomas1.

Porém, desde as 00h de quinta feira que a definição de suspeito mudou (Norma 004/2020):

“Todas as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou agravamento de tosse habitual), ou febre (temperatura ≥38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória”.

Assim é normal que o número de casos aumente de forma significativa. Há mais suspeitos. Em termos de modelo: vamos ficar “uns dias às cegas”.

Dia 27.03.2020

Quantos é que têm de morrer para defender este SNS ideológico? Não, não temos o melhor SNS do mundo.

Não temos o melhor SNS do mundo. Estamos a rebentar com 3 mil casos, e precisamos de suportar (os famosos) 1 milhão de casos. Pior: este SNS não nos deixa fazer as escolhas que precisamos. Outros países conseguem fazer essas escolhas.

*

Até aqui, temos sempre falado do número de casos – da frequência de pessoas que tem sofrido desta verdadeira praga. Atualmente, e apesar de se ter previsto o pior, (ver posts abaixo) estamos numa fase de desaceleração. Ainda não é suficiente para relaxarmos – de todo! Temos de continuar em casa . Mas este abrandamento é suficiente para pararmos para pensar na letalidade, isto é, no número de pessoas que vai morrer por ter contraído este vírus. E temos de parar para pensar se o nosso SNS tem capacidade para nos salvar.

A letalidade é das variáveis mais difíceis de modelizar enquanto estatístico ou economista, sobretudo em situações de stress como a que vivemos. A letalidade depende da capacidade de gestão dos prestadores clínicos e das escolhas que cada médico e restante pessoal clínico toma. E essas dependem da capacidade instalada, do nível de procura de cuidados médicos e de uma miríade de fatores.

Assim, a primeira coisa que temos de fazer se queremos testar a qualidade do nosso SNS, é de avaliar se a letalidade associada à covid-19 portuguesa está em linha com os SNS de organização semelhante.

O gráfico abaixo conta a história. No eixo dos yy (vertical) temos a taxa de letalidade, o número de mortos em percentagem do total de casos. Como queremos avaliar o efeito de crescimento, a escala está em logaritmos – para aqueles que estão pouco à vontade com este conceito, para o efeito deste artigo quanto mais alto este valor mais mortes temos. Igualmente, como estamos a avaliar uma situação de stress, no eixo dos xx temos o número de dias decorridos após a primeira morte.

O gráfico conta a história de quatro países com SNS semelhantes ao nosso. São modelos em que o sistema universal de saúde é financiado pelo Orçamento do Estado e em que o essencial da prestação clínica é público – de um ponto de vista técnico o nome deste SNS é designado como beveridgiano, em homenagem ao homem que o propôs (Beveridge).

Há em qualquer um destes países médicos, clínicas e seguros privados, mas estes funcionam como “dobra” do sistema público: aparecem para quem procura maior conforto ou quando a prestação pública falha.

Aqui o nosso SNS (a preto) não está especialmente mal, nem especialmente bem. Temos uma baixa taxa de letalidade, mas estamos em crescimento acelerado. Rapidamente podemos apanhar Itália, país que tem a maior taxa de letalidade de dentro dos nossos países. Mas ainda é demasiado cedo para tirar conclusões definitivas.

Note-se que a tendência da letalidade é sempre crescente: Todos os países começam com uma baixa letalidade: há poucos casos, logo muitos recursos para poucos doentes. Em situação de stress (à medida que os dias passam) é o contrário: muitos doentes e poucos ventiladores.



Há no entanto no espaço europeu um segundo modelo de cuidados universais de saúde. Este modelo foi construído na Alemanha (por Bismark). Funciona de uma forma distinta em termos de financiamento: são os trabalhadores que o sustentam, como acontece com a nossa Segurança Social. O Estado paga a parte correspondente aos inativos e aos desempregados, mas o sistema é basicamente autónomo. Esta alteração no modo de financiamento faz com que a Saúde não dependa (tanto) do ministro de turno das finanças. Há um orçamento independente e que resiste às crises e em parte à austeridade.

Mas há mais: os prestadores clínicos podem ser privados. Ou seja, o sistema de saúde (ou subsistema, pode haver vários) é financiado pelos trabalhadores que contratualizam com os médicos, públicos ou privados, a prestação de cuidados médicos. O que acontece é que os médicos são assim pagos por prestação: pelo número de consultas, pelo número de cirurgias, ou com algum exagero, pelo número de seringas dadas. O resultado desta organização é que estes modelos europeus de saúde têm mais camas, mais ventiladores e não têm listas de espera para consultas de especialidade. Como cada clínico ganha à produção, todos tentam fazer o mais possível e estão sempre preparados para o fazer. Cria-se assim redundância na capacidade instalada e isto sente-se agora nesta crise.

Em situações de epidemia, o resultado está à vista (ver gráfico abaixo): os modelos birsmarkianos de saúde têm uma taxa de letalidade inferior aos modelos beveridgianos. Os países com modelo bismarkiano considerados no gráfico foram: Áustria, Dinamarca, Suíça e Alemanha e estão no mesmo gráfico, mas agora com linhas a verde.

Note-se que estes países optaram, tal como nós, por uma forte fase de contenção e mitigação na primeira vaga do vírus. E todos eles têm uma muito menor taxa de letalidade do que a dos outros modelos.

Só por si, esta notícia devia pôr-nos a pensar: “Será que temos o melhor sistema de saúde?”; “Será que ele nos protege tão bem quanto os outros?” E as respostas vêm do gráfico: o nosso SNS e todos os do nosso tipo são muito menos eficientes do que o sistema bismarkiano. As linhas a verde (modelo bismarkiano) apresentam sempre uma menor letalidade que as linhas vermelhas (modelo beverigiano – o nosso modelo).

Quando esta crise passar, devíamos reformular o SNS sem ideologias: o sistema dos outros deixa morrer menos.



Há mais: nem todos os países bismarkianos adotaram a mesma estratégia. É preciso ver que a primeira vaga desta epidemia até pode estar quase controlada ( mas por favor continue em casa! ), mas a epidemia como um todo só vai parar quando houver vacina ou quando quase todos tivermos sofrido com este vírus. Os livros de epidemiologia referem 70% para haver uma proteção de rede – só quando 70% de nós tiverem passado pela doença é que podemos ter uma vida normal.

Mas como vamos ter 70% a passar pela doença se não há vacina?

Note-se que os números oficiais da China indicam que 80% da população sente apenas efeitos menores, mas os restantes 20% precisam de tratamento hospitalar, e 5% do total precisam de cuidados intensivos. Grosso modo, e abusando da aplicação destes números, precisamos de um sistema que proteja 500 mil pessoas para que não vão aos cuidados intensivos, e que permita que 2 milhões não passem por um hospital ou que se o fizerem passem de forma muito estendida no tempo.

Não podemos ficar fechados em casa para sempre, mas temos de nos proteger. Assim, a estratégia nas próximas vagas da epidemia será provavelmente a holandesa. Este país optou por alguma contenção, mas mantendo o mais possível a sua atividade económica. Conscientes de que não podiam destruir a economia, o emprego e o rendimento, as autoridades deste país preferiram manter os mais vulneráveis em quarentena; deixando os outros circular com algumas razoáveis medidas de contenção. Medidas essas que são ajustadas conforme a carga que o sistema universal de saúde estiver a sofrer.

Vale a pena ler o discurso do primeiro-ministro holandês para perceber a especificidade e a franqueza com que um líder se dirige à sua nação e apresenta um plano exequível de médio prazo: não se está a gerir ventiladores, a compra de testes ou a fazer gloriosas proclamações. Apresenta-se os custos das diferentes estratégias, quem deve defender e quais os motivos para escolher o caminho a seguir. O sistema universal de saúde tem quase tudo o que precisa – tem a tal capacidade instalada de que falei acima.,



A Suécia, apesar das diferenças, também está a ir por este caminho, fazendo recomendações e não proibições.

Não sei se a estratégia vai resultar, sobretudo já nesta primeira vaga. O risco de descontrolo é enorme. Mas para já, como conta o gráfico, estes países (a cinza) têm a mesma letalidade que nós, e não perderam tanto de um ponto de vista económico. Adicionalmente, vão despachar a epidemia muito antes dos outros países.

O Reino Unido começou também com esta visão, mas percebeu a meio do caminho que não tinha condições de o fazer – tem um sistema parecido com o nosso…

Resumindo: alguns países podem arriscar um pouco mais, e atingir a nossa taxa de letalidade. Porém, não destroem a economia num ano (ou mais) de fecho completo da atividade económica. Estes países fazem estas escolhas porque podem, e com certeza vão exigir a mesma temeridade aos seus parceiros europeus, cujos SNS ideológicos e aumento da dívida pública que aí vem não vão querer pagar.

E nós? Vamos querer este SNS?

ADENDA (para nerds e não só):

Nas redes colocaram as seguintes dúvidas e críticas:

1. “Não se podes fazer política com os números”.

Não percebo a crítica. A ideia era mesmo essa: ajudar a fazer escolhas baseadas na evidência. Quer-se fazer a escolha com base em quê? Claro que há mais argumentos para preferir um modelo bismarkiano.

2. “Os países escolhidos para a análise, foram escolhidos a dedo”.

Percebo a crítica, mas não é verdade. Para provar estatisticamente que a tipologia (Bismark vs Beverdge) é relevante para uma maior taxa de letalidade fiz o seguinte teste:

— Construí uma BD com as seguintes variáveis: todos os países europeus com mais de uma morte, taxa de letalidade (mortes / casos), dias após a primeira morte e tipologia. Todos os dados vieram do European Centre for Disease Prevention and Control, exceto a classificação em Bismarkiano e Beverigiano que é minha (como há alguns países onde a classificação é dúbia fiz dois modelos com e sem esses países).

— Construí depois o seguinte modelo para fazer uma análise anova / regressão: log(Letal) ~ Tipo + Dias

— A inclusão da variável “dia” após a primeira morte pretende ajudar a medir a carga sobre o sistema de saúde.

— Finalmente fui ver se a regressão era relevante (F(pvalue) = 0) e se o p value associado ao beta da tipologia era estatisticamente diferente de zero.

E era. Para os nerds o print screen dos modelos segue abaixo:

Graf 4.

A classificação dos países por tipo de país é esta (sempre discutível):

3. “Nem todos os países a mesma definição de caso, ou contabilizam mortes” e “nem todos os países investem no SNS da mesma forma”.

Verdade, mas o objetivo não era prever a taxa de letalidade. E muito menos se um país em específico tem uma menor letalidade. Era apenas de verificar se o tipo de organização de saúde era relevante. E é.

Dia 25.03.2020

O pico está próximo

Os números de hoje e dos últimos dias em geral revelam um abrandamento sério do número de novos casos. Vale a pena reavivar o que tem acontecido ao longo dos últimos dias e explicar as fontes de incerteza.

Portugal saiu da fase de aceleramento exponencial por volta do dia 17 da crise (estamos no dia 24). Aparentemente, o fecho das escolas e o Estado de Emergência estão a resultar. Deve-se por isso a usar uma curva “S” para prever o abrandamento de novos casos (ver posts anteriores abaixo).

Uma vez que todos os países saíram da fase de crescimento exponencial e temos já alguns dias deste novo comportamento, podemos fazer a comparação do costume de Portugal vs Itália, Alemanha, França e Espanha.

Os resultados têm de ser analisados com extrema cautela (ver abaixo) e não podem ser considerados como determinísticos.

Ainda assim, com estes novos dados e todas as condicionantes, e assumindo que todos os países saíram da fase exponencial (algo que anteriormente não se tinha assumido), Portugal terá uma das situações menos graves, em número de casos por milhão de habitantes (nada falo em termos de letalidade).

Notas: Os dados acima são a melhor previsão hoje , com os dados conhecidos, e assumindo que as dinâmicas de combate à epidemia vão ter o comportamento conhecido até aqui. Note-se que cada um dos condicionalismos que coloquei na frase anterior dá origem a uma tese. De facto, os dados são mal conhecidos (Espanha o caso mais gritante, mas há surpresas em todos os países), e há medidas adicionais a serem tomadas em todos os países, todos os dias.

Mais: Basta que um de nós saia de casa para que toda esta dinâmica se altere. E entramos novamente numa fase exponencial. Nada, mas mesmo nada, no gráfico acima pode ser dado como garantido. Hoje estamos melhor. Vamos aproveitar o momento e continuar em casa.

Além disso há um problema na estimação destes modelos de curva “S” (ou logística, é o nome da curva usada): nós temos três parâmetros a estimar e apenas 24 pontos conhecidos. É fácil ter um bom “fit”, i.e. é fácil ter um bom casamento entre o observado e o esperado, e com isso deslumbramo-nos com os números e com o modelo.

Se olharem para o gráfico abaixo, de anteontem, ontem e hoje, o número de casos previsto para esta vaga aumentou consideravelmente. E isto acontece para Portugal e para todos os outros países. Um só dia com uma só observação diferente do esperado tem um impacto brutal para o fim desta crise.

Mas (há sempre um “mas!”), se assumirmos esta dinâmica logística e se aceitarmos todos os pressupostos acima como válidos (sobretudo que não irá haver nenhum descontrolo numa cidade ou vila), estamos quase a atingir o pico de novos casos. O gráfico abaixo, conta a história.

A progressão de novos casos está na linha de bolas pretas. É notória a fase exponencial e o abrandamento no crescimento. A previsão, com os casos acumulados, está na linha azul. É igualmente notório o casamento entre a previsão e a realidade – as linhas estão sobrepostas.

Hoje, ao 24 dia de crise, soube-se que temos 294X1000 casos por milhão, quase 3000 casos. A crise (esta primeira vaga) deve terminar com cerca de 7000 casos, se considerarmos todas as subtilezas consideradas acima. Deixo ao leitor o coeficiente de cautela que quer colocar por cima destes números.

Mas o mais interessante está na curva vermelha. Essa conta o número de novos casos por dia. Estamos a dias do pico.

(Amanhã falarei um pouco da letalidade)

Dia 24.03.2020

1. Número de testes. O número de testes realizado é reduzido (cerca de mil casos por dia). Segundo a DGS apenas são aplicados aos casos em que há suspeitas.

O baixo número de testes não estraga muito a tendência de evolução da doença, já que os casos graves acabam geralmente por ir parar ao hospital. Desde que a percentagem de positivos nos testes realizados se mantenha razoavelmente constante (o que tem acontecido), a tendência observada é credível (ver posts abaixo para mais informação). O problema é que sem mais testes, não há contenção ou mitigação da crise. Há apenas confirmação da tendência.

Pior. As medidas tenderão a ser mais agressivas e globais. Como não se sabe onde “dói”, atacamos o país todo como igual, exigindo mais quarentena, mais isolamento, etc. Mobilizando recursos em todo o país, quando podiam ser mais eficazes numa ou noutra região ou situação. E sobretudo poderiam ter, mesmo nesta fase, uma maior contenção.

No topo disto tudo, quando conseguirmos conter esta vaga, como vamos controlar o dia seguinte se não realizamos testes?

Nota metodológica adicional. Os testes negativos realizados por vontade (e feitos no privado) não podem ser contabilizados no cálculo do SNS. A razão tem que ver com a amostragem e a teoria de sondagens: os testes, para serem extrapoláveis, precisam de ser aleatórios ou seguir um critério controlável. Tais condições não existem nos testes a pedido.

2. Os números conhecidos hoje são muito bons (2362 casos vs 2060 casos ontem). Já tivemos no passado dias assim pelo que devemos ter os mesmos cuidados.

Ainda assim é possível dizer o seguinte:

a) Há alguns detalhes que não fazem sentido nestes números – taxa de crescimento de 15%, o que compara com cerca de 30% ontem e 25% no dia anterior. A queda de hoje foi muito abrupta sendo que o efeito das escolas já se deveria ter esgotado, e o do Estado de Emergência ainda não se deve fazer sentir (seis a sete dias para os primeiros sintomas, 12 dias para o total).

b) Quem me tem acompanhado nas redes sociais (no Dinheiro Vivo não o tenho feito) terá percebido que nos últimos dias cada nova ventilação de dados tem forçado variações enormes no número de casos previstos. Por isso, antes de me atrever a fazer novas previsões, vou esperar pelos dados de quarta-feira e traçar uma nova linha para podermos acompanhar a evolução diária.

c) Já devemos ter deixado definitivamente a fase de crescimento exponencial desta primeira vaga – muito bom. O modelo de curva em “S”, apresentado ontem, que coloca um teto ao número de casos, é agora o padrão a seguir.

Dia 23.03.2020

O número de crescimento de casos não tem estado a descer ao ritmo que seria esperado

Estes últimos dias foram muito interessantes e nem sempre houve boas notícias.

1. O número crescimento de casos não tem estado a descer ao ritmo que seria esperado (face a Itália, por exemplo). Dá ideia que Portugal passou de um exponencial muito elevada de +37% de novos casos em cada dia no início da crise, para +30% em cada dia. De facto, se olharmos em cada dia para a média de crescimento dos sete dias anteriores, vemos essa alteração. Mas não vemos mais do que isso.

Note-se que cada medida tomada, só tem efeito passado cinco, seis ou mais dias. Por isso, dá ideia que o fecho das escolas e o isolamento parcial do país produziu efeitos, mas abaixo das expectativas.

A outra grande medida realizada prendeu-se com a declaração do Estado de Emergência. Vamos ver o que o final da semana nos oferece em termos de número de casos.

Abaixo apresento o quadro com a evolução da taxa de crescimento (média móvel a 7 dias) entre Portugal e Itália – dá ideia que o nosso ritmo de crescimento estabilizou.

(veja abaixo o gráfico revisto)

2. A ministra da Saúde revelou, este sábado, que se prevê que a epidemia do coronavírus, em Portugal, atingirá o pico por volta do dia 14 de abril. Mas há um “mas”.

Uma epidemia tem sempre um limite, nem que seja porque estamos todos contaminados (os manuais de epidemiologia referem que o limite se atinge aos 70% de infetados). Além disso, quanto mais pessoas estiverem infetadas ou recuperadas, mais difícil é o vírus passar. Por isso, a dada altura o ritmo de novos casos tem de abrandar e mesmo parar.

No nosso caso de contingência haverá uma paragem do vírus antes de atingirmos os 70%, a população suscetível de apanhar o vírus é menor já que estamos (quase) todos confinados em casa.

Para medir este efeito de travagem, até ao crescimento zero, usa-se um outro modelo que não o exponencial. Aplica-se um modelo em forma de “S”. Ou seja, no eixo dos XX temos os dias, e no eixo dos YY o número de casos, a evolução da epidemia assume uma forma de “S”. Aliás, com este “S”, nos primeiros dias da epidemia o número de caso parece crescer a um ritmo pequeno (ou não detetado) – estamos na base do “S”. Depois o número de casos acelera (meio do “S”). Este aceleramento é muito parecido com a exponencial que temos usado ate agora. A dada altura, por ter menos pessoas a contaminar, a taxa de crescimento começa a diminuir; sendo a cada dia menor do que o anterior (topo do “S”).

Quando o governo diz que o pico da doença será em meados de abril é porque acredita que as medidas verificadas vão surtir efeito, e que apesar de estarmos na parte de crescimento do “S”, vamos muito em breve ver um decréscimo no número de casos em cada dia. Vamos passar da parte de baixo do “S”, para a parte de cima do “S”.

Há várias curvas “S”, apliquei abaixo a mais usada (logística). Não sei qual é a que governo usou. Ainda assim, os dados com esta curva permitem concluir que de facto há o pico em abril e o número de casos é reduzido (cerca de 5500).

Mas se o leitor chegou até aqui, é porque compreenderá que há um “mas”. E o “mas” é simples de explicar.

É que como só temos 22 dias de epidemia, qualquer dado, qualquer novo dia, implica uma nova curva. Por exemplo de ontem para hoje, ganhámos mais de 1500 casos e um adiamento no pico da crise. É muito difícil prever além de três dias, e dificílimo prever o pico.

Ainda assim, a curva “S”, atualizada aos dados de hoje, encontra-se abaixo. Onde, como habitualmente, temos nos eixos dos YY o número de casos por milhão. E no eixo dos XX o número de dias desde o início da epidemia em Portugal.

Dia 21.03.2020

Covid19: Uma história, 3 gráficos + 1

Se todos os países estivessem no dia 20, estávamos razoavelmente bem. Portugal não estaria mal.

No gráfico abaixo Portugal representa o número casos por milhão.

Mas, nem todos os países estão no dia 20. Portugal está no dia 20, mas os outros países não estão, estão mais à frente. Itália está no dia 28.º dia, Alemanha no 25.º dia, França no 24.º e a Espanha no 26.º. O que aconteceu no 25º dia da crise?

O segundo gráfico conta a história. (Para aqueles países que não atingiram vou assumir que se comportam enquanto tal – prologando a sua tendência).

A Itália já abandonou a fase exponencial, e nós não. Temos cinco dias para o fazer. Caso contrário, ao 31º dia estaremos como o terceiro gráfico – na pior posição de todas.

Se formos ver a redução da exponencial, considerando em cada dia os últimos 7 dias, temos o quarto gráfico. Itália conseguiu reduzir mais que nós, não estando já numa fase exponencial de crescimento de casos (embora continue a crescer, estando longe da inversão, o ritmo de queda é constante). Já estamos a sentir alguns efeitos das medidas da semana passada, e da contenção em geral, mas muito pouco – de outra forma: continuamos a prever mais casos do que os que acontecem de facto, mas ainda acima do caso Italiano.

Em Portugal há dias em que a queda dos casos é muito grande, o que é muito bom. Mas gostava, gostávamos todos, que os desvios fossem maiores. Não são suficientes. Continuamos a dobrar o número de casos, sensivelmente, a cada dois dias.

(No eixo dos YY está o fator de crescimento exponencial em cada dia, considerando apenas os últimos 7 dias.).

Amanhã faz uma semana da entrada em vigor das primeiras medidas de contenção. Vamos ver como corre.

PS: Voltei a incluir Espanha. A fonte de casos é a Wikipedia, parece-me a melhor fonte que acompanha as DGS à volta dos países que escolhi como benchmark. A série de Espanha é muito distinta dos números anteriores.

Dia 20.03.2020

Continuamos a desacelerar. O número de casos verificados (1020) continua abaixo do previsto no dia anterior (1173).

1. É sempre bom termos desvios positivos, com casos previstos acima dos reais. Importa, porém, ver o ritmo dessa desaceleração, e não apenas a análise de um só dia. Abaixo segue o ritmo de crescimento em Portugal, usando todos os dados disponíveis em cada um dos dias. Com este efeito anulamos alguma volatilidade associada ao número de testes e a problemas operacionais aleatórios.

Somos mais lentos a avaliar mudança, mas imunes a outliers e outros erros de medida. Considerando que a epidemia em Portugal começou a 02.03.2020 (ver post anterior) e que hoje é o dia 19 da crise, vemos que o ritmo de crescimento está a baixar.

É bom! Estamos numa exponencial, mas eventualmente com um coeficiente de crescimento mais pequeno.

2. Mas não é suficiente… Somos o país com a exponencial mais elevada dentro do benchmark – isto é, temos o crescimento mais elevado de novos casos. E como as medidas tomadas ontem demoram no mínimo quatro a cinco dias a sentir-se nas estatísticas – e as da semana passada não tiveram um efeito definitivo -, advinha-se o pior.

Temos de ficar em casa, se quisermos parar esta epidemia. Às autoridades pede-se o aumento de número de testes. Caso contrário vamos destruir a economia e o país para quase nada.

Para ver estes tempos difíceis, atente-se ao gráfico de baixo. Esse gráfico “força” todos os países a terem a crise no mesmo dia. Mostra os dados reais até ao dia indicado, colocando depois a série da melhor estimativa disponível. Ao 31º dia de crise, teremos mais casos por milhão de pessoas do que os outros países.



Notas finais:

Itália deixou de estar em crescimento exponencial. O crescimento dos seus casos continua sem fim à vista, embora a um ritmo diferente. Eventualmente concorre para este fenómeno o facto de algumas regiões estarem em desaceleração e outras nem tanto. Teremos de aguardar para compreender melhor.

Alemanha e França estarão provavelmente muito próximas desse ponto de transformação, onde haverá menos determinismo matemático.

Ontem referi que havia alguns problemas nos dados internacionais. De facto, há diferenças entre os dados indicados pelo European Centre for Disease Prevention and Control (e da WHO) e pelas diferentes DGS nos diferentes países. De uma maneira geral as diferenças são pontuais, e embora relevantes não tiram “horas de sono”. Exceção feita a Espanha, onde as diferenças são significativas. Não coloco por isso este país na análise.

Para amanhã e dias seguintes, a estimativa de casos é: 1524, 2121 e 2952. Qualquer número abaixo destes é positivo.

Dia 19.03.2020:

Boas notícias e muita cautela… Estão a ser feitos menos testes.

Os dados relevados hoje pela DGS mostram uma queda brutal na taxa de novos casos. Estávamos à espera de 800 casos, tivemos 781. Era esperada uma redução pois:

1. Os primeiros sintomas sentem-se após 4 a 5 dias, e Portugal começou em forte contenção no final da semana passada. 2. A descida tem sido mais ou menos constante – O que queremos são sempre “desvios por cima”, queremos menos casos do que os previstos. (Ver mais sobre o tema abaixo) 3. O número de casos graves parece estar a ser consistente.

A cautela é devida já que:

1. É sempre necessária! 2. É importante notar que a evolução diária do número de casos suspeitos deixa alguma reserva. Ontem foram feitos 994; anteontem 1037; e no dia anterior 1121. Era importante saber porque estão a ser feitos menos testes, temos de saber se tal se é aleatório ou segue um padrão (ver post abaixo).

Se o motivo de não se fazerem testes for aleatório, menos testes não estragam muito a tendência. Se o motivo de não se fazerem testes não for aleatório e estiver relacionado com a definição de caso muito estrita ou seguir um padrão muito fechado, menos testes estragam em muito a tendência. E temos um problema: de estimação e de menos casos observados face aos reais, possivelmente menos internamentos face ao devido e de falta de controlo das cadeias.

As previsões para a amanhã e dias seguintes são: 1173, 1637 e 2286.

PS: Vou suspender as comparações internacionais por uns dias, já que a fonte internacional que usava (WHO) não é coincidente com os dados das DGS nos diferentes países. Enquanto não perceber o que se passa e os motivos da diferença, prefiro suspender a análise. No entanto, para os mais curiosos, se usar os novos dados que encontrei, Portugal fica numa muito má situação.

Dia 18.03.2020:

(Post 3)

Ficámos em linha com o modelo, era bom que tivéssemos erro por cima: com mais casos previstos do que reais. O modelo atualizado aos dados de ontem previa 642, e tivemos 642. Para amanhã e dias seguintes, com os dados de hoje, prevê-se 898, 1258 e 1762 casos. Em termos gerais, e assumindo que tudo se manterá constante, comparando com outros países, temos:

– Espanha a acelerar é o país em mais rápido crescimento

– Portugal é o segundo país com mais rápido crescimento

– Itália em desaceleração, i.e. a crescer, mas a um ritmo menor

– França e Alemanha a “voar baixinho”. Embora no 31 dia da crise não haja grande diferença entre Itália e a França.

(post 2, feito antes dos dados da DGS) “Os modelos pouco valem porque há poucos testes!”

Não é bem assim. De facto há poucos testes em Portugal. Mas há 3 possibilidades:

– Se a percentagem de testes sobre os suspeitos for constante, o erro é também uma constante (multiplicativa neste caso). E nesta situação, em cada dia estamos x dias atrasados (dependendo da constante). Não há stress em termos de previsão de inversão de tendência (e é esse o principal objetivo). E só tonto, pois estamos a enganar-nos na magnitude do problema.

– Se a percentagem for variável, o sinal do erro será também variável. Devíamos ter erros positivos e negativos. Para já, em Portugal, só há erros positivos – o modelo prevê mais doentes do que o que se verificas de facto. Em Portugal, devíamos ter mais uns 3 dias de erros positivos para estarmos mais confiante (estatisticamente confiante). A “regra de algibeira” (“Nelson Rules” para quadros de controlo) são 6 dias sistematicamente acima (ou abaixo) da tendência.

– Itália tem já 6 dias de desvio, com mais casos previstos do que os reais. Está assim, estatisticamente a caminho de uma desaceleração. Em Portugal ainda não há certezas… Temos de esperar mais 3 a 4 dias.

– Finalmente, o caso grave é se testes forem apenas feitos aos doentes ou potenciais doentes. Esse erro de medida andará dependente do analista que define o que é suspeito ou não é suspeito. E arruinará todos os estudos e tudo o que estamos aqui a fazer. Este é um exemplo de testes feitos seguindo um padrão. Mas podem haver outros padrões que a minha imaginação não alcance. Ou seja, não é tanto o número de testes que me preocupa, mas a definição de casos elegíveis para testes .

Também para tirar as teimas sobre a qualidade dos modelos, devíamos fazer mais testes. Os de medir a temperatura de forma sistemática por exemplo poderiam permitir uma ampla amostragem e ajudar na seleção dos casos a medir.

post 1: Nerds only

Os modelos aplicados seguiram a seguinte metodologia:

1 Para cada país foi necessário escolher o momento “1”.

Habitualmente considera-se o primeiro caso. O primeiro caso está logo uma distribuição exponencial.

Porém, como é normal em fenómenos humanos, as pessoas reagem e os sistemas de saúde atuam logo. Não são “pés de milho” que não podem fugir à doença. Assim, preferi considerar o dia 1 para cada país quando existiam 0.2 casos por milhão. Assumi (um pressuposto como outro qualquer) que com este número já havia algum descontrolo do vírus sobre a comunidade.

2 A unidade de análise dos modelos é sempre casos per-milhão.

Esta opção também não tem sido a mais seguida, mas creio que é a que faz mais sentido. Do ponto de vista matemático a diferença é uma constante; mas os resultados fazem mais sentido em termos comparativos. Além disso há outra vantagem, o risco mede-se sempre em termos percentuais.

Vejamos, costumamos dizer que o risco é a taxa de mortalidade (mortos por população). Mas este valor pode ser decomposto: Taxa de mortalidade = mortos / população = (mortos / casos resolvidos) * (casos resolvidos / população)

Se olharmos para a formula estendida vemos que se pode cortar denominador e numerador. Mas esta decomposição ajuda-nos bastante: (mortos / casos resolvidos) = Letalidade; (casos resolvidos / população) = Frequência de casos. Ou seja, Taxa de mortalidade = mortos / população = Letalidade * Frequência. Esta equação é a básica de risco. Risco = Impacto * Frequência

O nosso modelo está a estimar a frequência, casos resolvidos per milhão de população.

Uma nota paralela: a letalidade depende muito da organização dos Estados, dos Sistemas de Saúde, de medidas pontuais de gestão, capacidade de internamento. Está ainda dependente da Frequência, etc. Com os dados que temos, atualmente, não é possível prever com algum rigor a letalidade.

3 O modelo estimado por mínimos quadrados tem a seguinte forma:

log (casos per milhão | previsto) = constante + taxa de crescimento * dias

Para termos o número de casos por milhão aplicamos o operador exponencial, de forma a anular a escala logarítmica e obtermos (casos per milhão | previsto). Porém, como os modelos estimados com logaritmos penalizam ou sobrevalorizam algumas observações, há que corrigir “ponto de massa”. Tal faz-se apanhando, por mínimos quadrados, a relação entre o número previsto e o numero esperado, isto é: (casos per milhão | observado) = W * (casos per milhão|previsto)

Assim, o número de casos por milhão previsto é: W * exp (log (casos per milhão previsto)

Por vezes, para corrigir erros de medida de diferentes países aplico modelos SUR e oportunamente iremos migrar para modelo de estimação logístico. Assim haverá mais posts metodológicos.

4 Finalmente, forçamos que todos os países tenham a mesma janela de estimação de forma a explicar graficamente a taxa de crescimento do modelo exponencial.

A ideia não é fazer previsões com duas casas decimais para 15 dias, mas comparar o que está a acontecer. De uma forma sucinta: responder em cada dia qual o país que está em melhor/pior situação se nada for feito. A ideia não é de todo prever a mais de que um dia.

Felizmente, várias medidas de contenção estão em marcha e vão “estragar” as previsões. A análise dos erros de previsão é essencial.

Dia 17.03.2020:

A previsão aos dados de ontem para o número de casos de hoje, apontava para 461 casos hoje e a DGS indicou 448 casos. Que boas notícias! Falhei na previsão “por cima”. Já é o segundo dia de erro, por cima. Nunca fiquei tão satisfeito com um erro de previsão. E este é relevante pela magnitude e por ser o segundo que se verifica desde que comecei a desenhar estes modelos. A diferença ainda não é “estatisticamente significativa” pelo que tudo tem de ser analisado com cautela.

Vale a pena compreender um pouco o que é que este desvio significa.

No crescimento exponencial, a taxa de crescimento permanece a mesma independentemente do tamanho da população, fazendo com que cresça mais e mais rápido à medida que passam os dias. Na natureza, as populações podem crescer exponencialmente por alguns períodos, mas inevitavelmente serão limitadas pela disponibilidade de recursos.

No nosso caso, a expansão de casos está limitada ao número pessoas que vivem no país. Porém, se a taxa de crescimento for diminuindo, podemos estar a insistir a uma inversão de ciclo. Ao dia de ontem, estes erros “por cima” eram comuns em todos os países. Sobretudo em Itália e França.

(Por lapso na primeira publicação deste post mencionou-se 501 em vez dos 461 casos que ali deviam figurar)

Dia 16.03.2020:

Com base no modelo exponencial para Portugal a previsão de casos para hoje era de 335, o resultado foi de 331. Este desvio é positivo é muito bom: são menos casos (isso é sempre bom!) e pode ser indício de uma desaceleração. Espero, aliás, desejo que nos próximos dias os erros “por cima” continuem a verificar-se. Significa que o modelo exponencial está a deixar de ser tão acelerado, ou que nos aproximamos mesmo da fase de desaceleração.

Com os dados da WHO é possível calcular como é que Portugal está em relação aos outros países.

Ao mesmo dia de crise, vamos estar piores do que Itália e melhores do que Espanha, que deve estar a explodir em número de casos.

O gráfico abaixo retrata o número de casos por milhão de habitantes. Os dados são os previstos de forma a atingir o horizonte temporal de 30 dias. Note-se que Portugal está no dia 14 de crise, Espanha e França no dia 18, Alemanha dia 19 e Itália 23.

Os dados mostram que a nossa progressão é mais acelerada que a de Espanha e menos do que a de Itália – note-se que nestes considerandos Itália tem já o efeito de algumas medidas de contenção; e que em Portugal o efeito dessas medidas só se deverá verificar no final da semana, uma vez que o período de incubação da doença é de quatro a cinco dias. Se o isolamento mais forte começou nesta segunda-feira, só no final da semana teremos as primeiras evidências de sucesso.

* Filipe Charters de Azevedo é empresário e fundador Data XL, empresa especializada em modelos estatísticos.