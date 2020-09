Dicas para poupar na transferência do crédito habitação

Em tempos de crise, quando o orçamento começa a ficar apertado para responder a todos os compromissos financeiros, há que analisar a carteira de créditos e ver onde é possível cortar custos. Uma das hipóteses é verificar as condições do contrato de crédito habitação que temos em vigor e simular ofertas de outros bancos.

No fim do segundo ano de contrato já é possível transferir o crédito para outra instituição bancária que apresente melhores condições, lembra Rui Bairrada, CEO da Doutor Finanças, empresa especializada em finanças pessoais e familiares. Hoje, o dinheiro está mais barato e já é possível conseguir spreads próximos de 1%.

O primeiro passo é saber qual é o valor da prestação mensal do crédito habitação, a duração e quais as condições, incluindo os seguros de vida e multirriscos.

A segunda etapa é definir o objetivo, ou seja, optar por uma folga mensal através da redução da prestação ou um crédito total mais barato através da redução do prazo.

A terceira fase é entrar em renegociação direta com o banco onde tem crédito habitação ou apostar na transferência para outra instituição bancária que apresente condições mais favoráveis.

Como sublinha o Doutor Finanças, o dinheiro está mais barato e já é possível conseguir spreads próximos de 1%. “A conjuntura atual, de juros historicamente baixos e de grande concorrência no setor, leva a que os bancos apresentem melhores condições de financiamento”, recorda.

Uma proposta de financiamento que seja apresentada com um spread mais baixo permite a redução da prestação mensal e do encargo total com o financiamento.

Com a redução da prestação é também possível aumentar o prazo do contrato, uma solução que permite ter uma folga orçamental que pode ser canalizada para pagar outras despesas, abater dívidas, evitar possíveis situações de incumprimento ou até mesmo reforçar a poupança. No entanto, esta opção implica aumentar o prazo do crédito e, por consequência, haverá mais juros a pagar. No fim do contrato, poderá pagar mais pelo crédito habitação.

O Doutor Finanças sublinha que também é possível negociar a redução do prazo do crédito habitação, o que permite diminuir o custo total do crédito, uma vez que o pagamento de juros diminui, mas há que ter em conta o aumento das prestações mensais.

A melhor solução depende de cada caso.