Diferença de mais de 100 euros nos produtos de higiene

Produtos de higiene pessoal © DR

O preço de um cabaz com 12 produtos básicos de higiene pessoal pode custar 115 ou 233 euros, dependendo do local onde for adquirido. Segundo uma análise do comparador de preços KuantoKusta, a que o DN/Dinheiro Vivo teve acesso, esta diferença (de 118 euros) acima de 100% é mais comum do que se possa pensar.

Como explicam os responsáveis daquela plataforma, "os intervalos de preço são uma realidade" e muitas das lojas com um bom posicionamento de preço, fazem disso o argumento principal de venda. "Há outras, para quem o preço não é fundamental", declaram.

Nesta análise, que decorreu em duas segunda-feiras (dias 13 e 20 deste mês), a maior diferença de preços encontrada, em produtos da mesma marca e modelo, foi em desodorizantes para mulher (361,7%), máquinas manuais de depilação (91,8%) e champô (151,5%).

Mas num cabaz de puericultura, com 11 artigos e que inclui desde fraldas a toalhitas, passando pelas papas para bebé, o preço mínimo encontrado pelo KuantoKusta foi de 111 euros, sendo o mais alto de 193 euros, uma variação de 82 euros (73,8%), onde a maior diferença de preços praticados se registou nas papas.

Aqui, o preço mais baixo que o utilizador pode encontrar é de 1,50 euros e o preço mais alto para o mesmo produto é de 6,90 euros. Um diferençial de 360%. Como diz José António Rousseau, ao DN/DV, "em Portugal e em toda a Europa, o sistema de formação de preços é livre, isto é, os agentes económicos podem praticar as margens que entenderem adequadas para o seu negócio".

O investigador da Unidcom/IADE e professor do IPAM, garante que esta é uma forma de estimular a concorrência entre as empresas da área do retalho e alerta para a necessidade de se compreender que as margens brutas destas companhias servem "para cobrir todos os custos de operação, tais como, salários, logística, rendas, amortizações, etc., pelo que, no final, a margem líquida das empresas de distribuição se situa, em média, entre os 3% e os 5%".

E, para os consumidores, que pretendem manter o orçamento controlado, o KuantoKusta alerta: "O essencial é estar atento aos preços e identificar, no momento da compra, as oportunidades reais que existem no máximo de lojas possíveis".