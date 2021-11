Diferendos por decidir e NB ainda pode ter de fazer nova chamada de capital

O CEO do Novo Banco, António Ramalho © Paulo Spranger /Global Imagens

O Novo Banco deverá terminar o ano de 2021 com lucros. Isso não significa que não possa ter de fazer nova chamada de capital. Sobretudo depois de ter perdido para o Fundo de Resolução num diferendo da ordem dos 169 milhões de euros, em sede de tribunal arbitral, devido a uma divergência em torno de uma norma contabilística. Além disso, só em divergências com o Fundo de Resolução, o banco pode ainda receber injeções de cerca de 330 milhões de euros. O banco está otimista e acredita que vai conseguir vencer os diferendos em curso com o Fundo. Se as decisões acabarem por ser favoráveis ao banco, o Fundo de Resolução pode ter de fazer novas injeções no Novo Banco.

Em causa está uma decisão referente à norma contabilística IFRS. Também há um diferendo em torno de uma menos-valia antecipada que o banco contabilizou no exercício de 2020, antes de concluir a alienação da operação em Espanha. Outra divergência prende-se com a reavaliação dos fundos de reestruturação que fizeram aumentar as perdas do banco em 2020.

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, já tinha afirmado, no final de setembro, que as divergências com o Fundo de Resolução ascendiam, na altura, a cerca de 500 milhões de euros.

E o presidente da comissão de acompanhamento do banco, José Bracinha Vieira, admitiu em junho que o banco poderia ter de fazer nova chamada de capital na "ordem dos 100 milhões de euros", caso perdesse o diferendo de 169 milhões de euros em tribunal arbitral, o que sucedeu.

No total, as injeções no Novo Banco ao abrigo do Acordo de Capitalização Contingente ascenderam a 3,4 mil milhões de euros. Está ainda em aberto um valor de 112 milhões de euros da injeção aprovada neste ano e que o governo suspendeu. O pagamento desta verba ficou "dependente da conclusão de uma averiguação suplementar" sobre a não aplicação da "política de contabilidade de cobertura aos instrumentos financeiros derivados contratados para cobrir risco de taxa de juro resultante da exposição a obrigações de dívida soberana de longo prazo". O Fundo injetou 317 milhões de euros no Novo Banco relativamente ao ano de 2020. O pagamento ao Novo Banco foi integralmente financiado com recursos provenientes de um empréstimo obtido junto de sete instituições de crédito nacionais: a Caixa Geral de Depósitos, o BCP, o Santander Totta, o BPI, o Crédito Agrícola, o Banco Montepio e o EuroBic.

O Conselho das Finanças Públicas já tinha alertado, na sua avaliação à proposta de Orçamento do Estado para 2022 que identificou "riscos descendentes associados ao Novo Banco". Segundo o CFP, o Fundo de Resolução pode ser chamado a injetar quase 600 milhões no Novo Banco. A conclusão daquela entidade baseia-se no facto de que "o POE/2022 não considera qualquer transferência ao abrigo do Acordo de Capitalização Contingente e que aquela instituição financeira poderá ainda solicitar um montante até 597 milhões de euros".

Aumenta buraco do Fundo

O Fundo terminou 2020 com uma forte deterioração dos recursos próprios, que "apresentavam um saldo negativo de 7314,7 milhões de euros", um agravamento de 294,1 milhões. Também agravou os seus prejuízos para 135,3 milhões de euros, face às perdas de 119,4 milhões de euros registadas em 2019, sobretudo devido aos custos com o financiamento das medidas de resolução aplicadas ao BES e ao Banif.