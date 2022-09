Digital with Purpose compromete empresas e organizações à mudança

Dinheiro Vivo 28 Setembro, 2022 • 22:07 Partilhar este artigo Facebook

Jeffrey Sachs, professor de economia na Universidade de Columbia, autor e líder global em desenvolvimento sustentável, lançou um desafio no final da cimeira que juntou decisores em Lisboa: "Colocar a Digital with Purpose a trabalhar com um grupo de alto nível da ONU e estudar o financiamento dos estados, como complemento e estímulo ao investimento privado em sustentabilidade". A DwP volta a Lisboa em setembro do próximo ano, para avaliar as soluções adotadas.

Para o keynote speaker de um dos painéis mais concorridos da cimeira Digital with Purpose, dedicado ao papel dos CEO na transformação digital, "estamos numa conjuntura muito difícil, pelo que precisamos mesmo de cooperar". Jeffrey Sachs, professor de economia na Universidade de Columbia, autor e líder global em desenvolvimento sustentável, explicou porquê: "Estamos num conjunto de sérias crises globais: pandemia, guerra, conflito EUA/China e alterações climáticas, entre outras. Temos de voltar a focar-nos numa agenda comum, mas primeiro precisamos de terminar esta guerra, que ameaça agora ser nuclear." E defendeu que "é preciso abrir os olhos e reconsiderar tudo o que andamos a fazer".

Neste processo, o digital é chave. "O poder dos serviços digitais para, positivamente, ligar a sociedade, combater a pobreza, ter acesso a informação e ao conhecimento... tudo isto é revolucionário e está a acontecer com a liderança empresarial. Mas estamos a alcançar apenas metade do mundo e o fosso está a aumentar dramaticamente. Precisamos de parcerias, de políticas e de determinação para alcançar esse objetivo. Com um elevado sentido de urgência", rematou Jeffrey Sachs.

Com temas como a "Sustentabilidade no Mundo Financeiro", "Soluções para a Educação num Mundo em Rápida Transformação Digital", "Saúde e os Sistemas de Alimentação" e as "Soluções para Cidades mais Sustentáveis" em cima da mesa, o evento contou, na abertura, como uma intervenção do Presidente da República.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa: "A transformação digital das sociedades só interessa se melhorar a nossa vida. Temos de a colocar ao serviço dos desafios do nosso tempo. Como fazê-lo de forma sustentável e economicamente viável apenas é possível à escala global e multilateral, aceitando que a colaboração de todos é essencial para o que pretendemos."

A conferência contou ainda com a vice-presidente do governo de Espanha e ministra da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico, Teresa Ribera, que lembrou que sustentabilidade e inovação digital estão interligadas. "A adoção de tecnologias digitais como forma de cumprir as metas do Acordo de Paris e dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável exige a definição de medidas mais efetivas num processo de desenvolvimento que exigirá a colaboração de todos. Mas, para isso acontecer, temos de estar preparados e preparar as respostas certas."

Também o secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, Mário Campolargo, destacou que o governo português considera ser "da maior importância estar continuamente a questionar e a repensar o digital e a forma como usamos as tecnologias".

"Temos de endereçar os mais variados temas da sociedade e da economia, numa reflexão aberta com a sociedade. Acreditamos no poder transformacional da tecnologia e em novas soluções inovadoras, que podem ser desenvolvidas e multiplicadas, contribuindo para um mundo mais sustentável. Estamos empenhados neste caminho, dando sentido às parcerias para o bem. Fomos o país das descobertas marítimas, agora estamos a trabalhar para tornar Portugal numa verdadeira nação digital", disse.

Promovida pela Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), a Digital with Purpose Global Summit 2022 realizou-se com o propósito de acelerar o desenvolvimento digital, para atingir as metas do Acordo de Paris e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e serviu como rampa de lançamento para encontrar soluções através do desenvolvimento tecnológico digital para os desafios ambientais que a sociedade e o planeta enfrentam. Mas não se limitou ao debate e à apresentação de casos de estudo.

As empresas e organizações que aderiram à Digital with Purpose comprometeram-se a desenvolver e a apresentar, no espaço de um ano, projetos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, baseados em princípios de transparência e reporte, assim como o desenvolvimento de tecnologia digital com impacto social positivo.

Empresas e organizações tão diversas como as Nações Unidas, DG Connect da Comissão Europeia, Carbon Trust, OCDE ou líderes de inovação digital do setor privado como a Accenture, Amazon, Deloitte, DXC technology, Ericsson, Google, Huawei, Microsoft, NOS e Unipartner, assim como alguns dos principais players verticais, como a Bayer, Husqvarna, Medtronic e Shell, comprometeram-se com o desafio lançado pela Digital with Purpose.

O objetivo é desenvolver soluções digitais com requisitos como apoiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e estabelecer medidas práticas para se tornar uma empresa/organização orientada por propósitos de sustentabilidade; mas também tomar ações concretas sobre as alterações climáticas, alinhadas com o Acordo de Paris, com foco em soluções transformadoras baseadas em soluções digitais​ de baixo carbono; apoiar a transparência no desenvolvimento e adoção de uma metodologia acordada para cálculo e relatório do impacto positivo da solução digital​; e desenvolver e concretizar tecnologia digital com impacto social positivo com uma agenda de ação colaborativa para 2030.

No final da cimeira, Luís Neves, CEO da GeSI, confirmou a realização da segunda edição da Digital with Purpose já em 2023, de novo em Lisboa, de 27 a 29 setembro. As empresas e organizações terão oportunidade de apresentar e relatar os esforços realizados no decorrer dos próximos doze meses para atingir o objetivo da iniciativa: acelerar o desenvolvimento digital para atingir as metas do Acordo de Paris e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.