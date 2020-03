Dimensão da crise sanitária pode ser ainda maior em Espanha

Tal como em Portugal, todos os dias Espanha dá a conhecer o seu boletim epidemiológico com dados de cada região autónoma. O país vizinho já ultrapassou as 5690 mortes e tem 72.248 casos de infeção confirmada por coronavírus. Mas a dimensão da crise sanirátia em Espanha pode ainda ser maior.

O El País teve acesso a um relatório do Instituto de Saúde Carlos III, tutelado pelos ministérios da Saúde e da Ciência, que indica que o coronavírus duplicou mesmo a sua mortalidade em algumas zonas do país e que os dados oficiais só incluem as vítimas que morrem depois de terem testado positivo para a covid-19.

Este instituto faz um registo de todos os óbitos em Espanha e compara-os com os que ocorrem desde 2008. Deu assim conta do caso de Castela e Leão: entre 17 e 24 de março esta região teve 885 óbitos, contra a média de 500 dos anos anteriores: mais 385, um aumento de 77%, mas que foram registadas como sendo por pneumonia ou outras causas genéricas. Isto, porque os resultados dos testes não chegaram a tempo. “São dados que confirmam que ainda nos falta conhecer muito desta epidemia, mas já sabíamos que os números reais dos infetados são muito maiores e agora sabemos que o dos óbitos também o é. A conclusão é que o impacto deste vírus está a ser muito maior do que os dados nos dizem”, afirma Daniel López Acuña, ex-director de um gabinete de crise sanitária da OMS, ao El País.

La Mancha e a comunidade de Madrid são outras duas autonomias com dados preocupantes. No primeiro caso, e no mesmo período, o instituto detetou um aumento de óbitos de 75,5%: mais 404 mortes; em Madrid, de 10 a 16 de março foram mais 1318 óbitos, um aumento de 66%. O instituto espanhol deteta ainda aumentos nas regiões de Aragão, Cantabria, Catalunha, Valencia e Navarra.

O relatório considera que há falhas no sistema de saúde espanhol, que se detetou tarde demais a epidemia no país, que há falta de métodos de diagnóstico e que há diferentes formas de contabilizar os óbitos. Ao não considerar todos os que não tenham um teste positivo para a covid-19, eliminam-se os casos dos “pacientes que morrem em suas casas e aí as autoridades chegam apenas para registar a morte. Fazem-no nas residências, porque os hospitais não estão a aceitar idosos com doenças associadas. Quase nenhum fez testes ao coronavírus e não são tidos como vítimas do vírus”, afirma um responsável de um governo regional.