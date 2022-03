Dinheiro, bens, estágios: Novo Banco apoia refugiados ucranianos

António Ramalho, CEO do Novo Banco © Diana Quintela/Global Imagens

A onda de solidariedade para com a Ucrânia continua a crescer e desta vez é o Novo Banco que traz mais ferramentas para ajudar quem está a sofrer com o conflito armado, dando vida a uma campanha de angariação de donativos a decorrer na plataforma wehelpukraine.org e no site do Novo Banco, mas também através da abertura de contas bancárias sem comissão de manutenção e de transferências isentas para a Ucrânia.

A instituição liderada por António Ramalho decidiu ainda proporcionar 15 estágios remunerados para refugiados nas várias áreas do banco, em função das suas qualificações.

"O Novo Banco decidiu implementar um conjunto de iniciativas de apoio aos refugiados ucranianos, que passa por um donativo global de 500 mil euros, assim como a disponibilização de um conjunto de serviços bancários de primeira necessidade, associados a uma conta isenta de comissões", comunica o banco. O valor do donativo será repartido em 250 mil euros atribuído à CARE International - ONG global que está a coordenar a intervenção no terreno na Ucrânia e em países fronteiriços, contribuindo para um fundo de apoio à crise humanitária na Ucrânia, para assistência de emergência imediata às famílias ucranianas que fogem do conflito.

Também a plataforma wehelpukraine.org, de iniciativa portuguesa - que promove a ligação entre quem precisa de ajuda e quem em Portugal e no mundo pode ajudar (com alojamento, apoio financeiro, médico e psicológico, estatuto de refugiado, logística, emprego e aulas de língua local) os milhões de deslocados do conflito -, irá receber um donativo de 100 mil euros, através de uma das ONG parceiras da plataforma, a ENTRAJUDA. "Adicionalmente, o novobanco dinamizará, entre os seus colaboradores, a divulgação das necessidades de voluntariado em articulação com a ENTRAJUDA."

O apoio a esta plataforma estende-se ao Banco de Bens Doados, com o valor de 100 mil euros, "majorado pelos valores que resultem da campanha de angariação de donativos que se encontra a decorrer tanto na plataforma wehelpukraine.org como no site do Novo Banco", esclarece-se.

A ideia é envolver nesta campanha de angariação de donativos colaboradores, clientes e público em geral, para a aquisição de equipamento e bens para equipar as casas onde serão alojadas as famílias ucranianas e também, para apoiar, em Portugal, a integração das crianças nas escolas através da doação de material escolar, para que possam continuar os seus estudos.

Segundo explica o banco, quem pretenda associar-se a esta campanha pode fazê-lo com transferências bancárias ou depósitos no IBAN PT50 0007 0000 0057 3117 1292 3. "Os 50 mil euros adicionais serão ainda disponibilizados pelo Novo Banco para outras iniciativas e ações no terreno que se tornem emergentes."

A instituição financeira dá ainda conta de uma iniciativa na feira de produtos alimentares nacionais SAGAL Expo, que se realizou nesta semana em Lisboa, onde estiveram presentes mais de 200 empresas exportadoras nacionais, com a recolha donativos alimentares os quais foram entregues à ENTRAJUDA.

"O Novo Banco lançou ainda um conjunto de serviços bancários isentos de custos, estando disponíveis contas em que os cidadãos ucranianos não vão pagar a comissão de manutenção durante 1 ano após a data da abertura. A Conta 100%, a Conta 18.25 e a Conta 26.31 são alguns exemplos das contas que têm tudo o que é preciso para iniciar a vida em Portugal: meios de pagamento, transações MB WAY e principais operações online gratuitas." E isentou as comissões das transferências para a Ucrânia, realizadas por clientes particulares e empresas no balcão ou online, isenção alargada a envios feitos através da MoneyGram, utilizando o serviço de depósito em conta.