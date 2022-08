Dinheiro vivo é o económico líder com mais de 1 milhão de leitores

© Artur Machado / Global Imagens

O Dinheiro Vivo obteve o melhor resultado do ano, ao passar a fasquia do milhão de leitores. Foram 1,169 milhões de pessoas a consultar o site do DV em julho, o que representou uma conquista de 27% de novos leitores (mais 246 mil) - tornando-se, assim, o líder da informação económica, com mais 129 mil leitores do que o site do Jornal de Negócios.

O Global Media Group (GMG), dono de marcas como DV, DN, JN, O Jogo e TSF, reforçou a sua posição como o grupo de media com maior audiência online, com um alcance superior a 4,354 milhões de leitores, mais 158 mil do que o registado pela rede Cofina, de acordo com o ranking netAudience.

No que respeita às marcas do grupo, num mês marcado pela forte subida do Dinheiro Vivo, marca de economia do GMG (que aos sábados publica um suplemento em papel, com o DN e o JN) que se tornou líder da informação económica no universo de media online em Portugal, o Diário de Notícias aumentou mais de 6% a sua base de leitores online, ultrapassando a fasquia dos 1,9 milhões. Passaram pelo site do DN um total de 1,938 milhões de leitores, num aumento de 6% face ao mês anterior, o que corresponde ao nono lugar do ranking netAudience, elaborado mensalmente pela Marktest e que mede a audiência no conjunto de plataformas online.

Outra marca do GMG em destaque foi o jornal O Jogo, que assumiu o estatuto de site desportivo com mais leitores, com 1,563 milhões, passando o concorrente Record (1.483 mil), que perdeu cerca de 358 mil leitores face a junho (-19%);

O Jornal de Notícias surge na 4ª posição do ranking, tendo sido o segundo site de informação geral mais consultado no mês passado, com 3, 119 milhões de leitores.

Destaque ainda para a TSF, que mantém o título de site de rádio com mais visitantes, com 1,300 milhões de leitores, e para novos máximos de audiência registados pelas marcas Motor 24, Men's Health e Women's Health.

O ranking netAudience da Marktest é liderado pelo site da TVI, com mais de 3, 637 milhões de indivíduos alcançados, à frente dos sites do Correio da Manhã e da SIC.

Aos nossos leitores, agradecemos a preferência.