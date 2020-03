A Polícia Judiciária prendeu três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras por suspeitas de estarem envolvidos na morte de um ucraniano, no aeroporto de Lisboa. Os detidos, com 42, 43 e 47 anos, são suspeitos da morte de um ucraniano, de 40 anos, que tentou entrar, ilegalmente, por via aérea, em Portugal, a 11 de Março.

