O Dinheiro Vivo, no âmbito do 8º aniversário, desafiou gestores, empresários e académicos a apresentar uma ideia para Portugal na próxima década. Veja as propostas de Miguel Checa, diretor-geral da Goldenergy.

Uma proposta para Portugal na próxima década

Daqui a 10 anos vejo Portugal num mundo ainda mais globalizado, continuando a manter as suas tradições, como uma referência na Europa e no Mundo em qualidade de vida, serviços e modernidade. Vejo Portugal continuar a ser um país de destino para muitas pessoas de todo o mundo, mas não só para fazerem Turismo. Gostaria que Portugal nos próximos 10 anos reforçasse as condições que já tem para atrair e sobretudo manter os seus talentos para desenvolverem os setores que serão estratégicos para o país: Ambiente, Inovação, Lazer e Saúde. Acredito mesmo sem dúvida que Portugal vai continuar a ser um dos países mundiais mais eco friendly na próxima década, porque de facto já o é.

Uma ideia para a sua empresa na próxima década

Na Goldenergy, continuaremos a trabalhar para ser mais eficientes, assegurando preços baixos com o objetivo de ser a empresa número um no setor elétrico em Portugal em termos da satisfação de clientes e qualidade de serviço. Graças a uma equipa 100% apaixonada pelo seu trabalho, continuaremos a investir na transformação digital a partir do interior de Portugal, desde Vila Real, para revolucionar o nosso setor, até da forma como as pessoas se relacionam com a sua empresa elétrica, assim como aproximar as pessoas da energia verde, contribuindo modestamente para o desenvolvimento das mesmas, já que são o caminho para assegurar o futuro das próximas gerações.

Temos a sorte de por poder viver a oportunidade de contribuir para esta mudança de paradigma no uso das energias renováveis. Trabalharemos duramente nos próximos 10 anos para tornar realidade este sonho, tanto em Portugal como a nível internacional.