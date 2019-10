Diretor executivo de tecnologia da Microsoft vai ter pasta da transição digital

Há um ano, desafiava Mário Centeno a “colocar o OE nas nuvens” e abandonar a pen, através do LinkedIn. Alguns meses depois, o National Technology Officer da Microsoft Portugal passará a ter a seu cargo a pasta da transição digital.

O nome de André de Aragão Azevedo, ligado há sete anos à Microsoft Portugal, figura na lista de secretários de Estado para o XXII Governo Constitucional. O gestor da Microsoft Portugal vai ter a seu cargo a recém-criada pasta da Transição Digital, integrada no Ministério da Economia, liderado por Pedro Siza Vieira.

A pasta da transição digital foi criada para fazer frente àquilo a que muitos consideram um desafio das empresas, nomeadamente como é que a tecnologia pode ter um papel ativo na simplificação de processos.

Há um ano, no seu perfil do LinkedIn, o diretor executivo da Microsoft desafiava Mário Centeno a tirar partido das potencialidades da cloud, nomeadamente na hora da entrega do Orçamento de Estado. Um ano depois, passará a ter entre as responsabilidades a passagem para um mundo mais digital.

André de Aragão Azevedo integrou a Microsoft em 2012, assumindo um cargo ligado à área da saúde e relações governamentais. Antes disso, desempenhou funções no Ministério da Saúde, entre 2008 e 2011. Entre 2005 e 2008, passou pelo Parlamento, como conselheiro legal, conforme é possível ler no perfil disponível no LinkedIn.

O novo secretário de Estado da Transição Digital é licenciado em Economia, pela Universidade de Lisboa.