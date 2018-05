Dirigentes processados se derem informações incorretas sobre progressões

A Inspeção Geral de Finanças (IGF) vai iniciar “de imediato” o processo de controlo do processo de descongelamento das carreiras e progressões remuneratórias e haverá sanções para os dirigentes dos serviços e organismos que revelem falhas, insuficiência ou incorreção dos deveres da informação relevante para o processo de descongelamento dos funcionários públicos.

A medida consta de um despacho do Ministério das Finanças, que tem data de 18 de maio mas que foi esta terça-feira publicado em Diário da República, onde se refere que “a falta, insuficiência ou incorreção da informação prestada é relevada como incumprimento dos deveres gerais e especiais que impendem sobre os dirigentes máximos dos organismos, serviços e entidades abrangidos pelo âmbito de aplicação (…) do presente despacho”.

No âmbito desta monitorização do descongelamento das carreiras, a IGF avisa os serviços e organismos da administração pública, bem como aos que estão integrados no setor empresarial do Estado, de que vai iniciar o processo de controlo, que será realizado tendo em conta as regras de descongelamento das várias carreiras.

Neste processo, que veio interromper o congelamento que vigorou entre 2011 e 2018, há que ter em conta os casos em que a progressão se faz com base no tempo e aqueles em que se faz com base no resultado da avaliação de desempenho, estando garantido uma progressão aos trabalhadores que neste período tenham acumulado 10 pontos na avaliação.

O levantamento dos resultados da avaliação, bem como a comunicação das situações em que não houve avaliação (em que a lei prevê a atribuição de um ponto por cada ano ou a possibilidade de o trabalhador requerer ponderação curricular) ou dos resultados da ponderação curricular cabem aos serviços. É com base nesta informação que o descongelamento avança e o trabalhador começa a receber o acréscimo remuneratório que daqui resulta, ao ritmo previsto no Orçamento do Estado e com a garantia de que o pagamento retroagirá a janeiro deste ano.

Esta lógica revela a importância dos dados que são recolhidos reportados pelos dirigentes, ficando agora claro que as falhas e incorreções serão penalizadas.

Este processo de análise da situação de cada trabalhador tem sido uma das justificações para o atraso no pagamento dos acréscimos remuneratórios resultantes do descongelamento.

No âmbito da monitorização que vai ser realizada pela Inspeção Geral de Finanças, está previsto que os serviços lhe façam chegar informação por três fases. O primeiro reporte ocorrerá até 30 de junho e terá por referência 15 de junho de 2018. O segundo chegará a 15 de outubro com referência a 30 de setembro, e o seguinte está aprazado para 15 de março, com referência a 28 de fevereiro de 2019.