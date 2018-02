Até ao final deste mês, a Autoridade Tributária (AT) terá de divulgar, no Portal das Finanças, os valores finais das despesas que estão a ser consideradas para o cálculo do seu IRS. O objetivo é que verifique o montante dos gastos apurados, incluindo aqueles que não surgiram no e-fatura.

Há despesas que pode não ter encontrado no e-fatura quando fez a sua validação e registo, cujo prazo terminou ontem. Algumas entidades não foram obrigadas a comunicar as informações das faturas ao longo de 2017, mas apenas em janeiro de 2018, quando entregam um modelo oficial para o efeito. É o caso de hospitais e centros de saúde, escolas, universidades, lares e senhorios com mais de 65 anos, que foram dispensados de emitir o recibo de renda eletrónico.

Por esta razão, algumas faturas apenas aparecerão mais tarde, entre 1 e 15 de março, altura em que o contribuinte tem a oportunidade de verificar na sua área pessoal do Portal das Finanças se também essas faturas estão a ser devidamente consideradas pelo fisco. Se nessa listagem não estiverem todas as suas despesas, ou existirem erros, deve reclamar.

Como reclamar?

Para contestar pode deslocar-se ao serviço de Finanças da sua área, mostrando as faturas em papel. Ou pode fazê-lo através da internet, explica Natacha Santos, da Validação, empresa de contabilidade e fiscalidade. Estando no Portal das Finanças e depois de ter inserido os seus dados pessoais (número de contribuinte e senha de acesso), na área dedicada ao IRS clique em “Consultar Despesas para Deduções à Coleta em Contencioso”. Para consultar as despesas relativas a 2017 deve selecionar o ano de 2017 e clicar em “Pesquisar”.

Nesta página pessoal encontra as despesas que foram comunicadas à AT nos prazos legais, e das quais consta como NIF titular, bem como as percentagens e limites legais gerais. Além disso, encontra o valor da “dedução correspondente à despesa”, ou seja, o valor que corresponde à dedução a que terá direito para as seguintes categorias: despesas gerais familiares, saúde e seguros de saúde, educação e formação, encargos com imóveis, encargos com lares, manutenção e reparação de veículos automóveis, motociclos (suas peças e acessórios), alojamento, restauração e similares, atividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza ou atividades veterinárias.

Verifique o total das despesas. Cada categoria tem à sua frente um valor, que representa o total das despesas de faturas com NIF do respetivo contribuinte. A opção “ver detalhes” em frente a cada uma das categorias de despesas esclarece sobre o que significa e compreende cada categoria. Dentro desta opção verá o botão “Ver mais” que direciona o utilizador para a lista de faturas contabilizadas pelas Finanças para o apuramento das deduções.

Se tiver deixado passar o prazo, pode ainda reclamar através do anexo H que compõe a declaração anual de IRS, explica Natacha Santos. Tem assim mais uma oportunidade de corrigir o que está mal. As despesas que não aparecerem no e-fatura até 15 de março poderão ser introduzidas mais tarde, quando preencher a declaração de IRS no quadro 6C do anexo H. Mas, atenção, se fizer alterações no anexo H, a AT ignora os valores de certas categorias de despesas que estavam no e-fatura. Assim, os montantes relativos a despesas de saúde, educação, formação, habitação e lares que tinha validado no e-fatura deixam de ser considerados e são substituídos pelos valores que registar no anexo H. Deve guardar as faturas em papel durante quatro anos para poder comprovar as suas despesas, caso seja chamado a fazê-lo.