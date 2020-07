Discotecas reabrem sem pistas de dança e com regras de café

As discotecas e os bares vão poder reabrir mas, para isso, terão de cumprir com as regras estipuladas para cafés e pastelarias.

A reabertura dos estabelecimentos de diversão noturna deverá ser aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

Segundo avança a edição de hoje (quinta-feira) do jornal Público, as pistas de dança das discotecas vai ter mesas com o devido distanciamento social e será permitida a utilização de espaços exteriores como esplanada.

Como os cafés e as pastelarias, as discotecas e os bares terão de fechar às oito da noite. Não poderão funcionar no período noturno, nem servir refeições como os restaurantes.

O Governo vai também aprovar o alargamento dos horários da restauração. Os clientes vão poder entrar nos restaurantes até à meia-noite, já que estes espaços podem funcionar até há uma hora da madrugada durante o verão.

Este prolongamento no horário dos restaurantes vai ser aplicado na Área Metropolitana de Lisboa, mas os restantes estabelecimentos continuam obrigados a fechar às oito da noite.