Discutir o futuro à luz da indústria 4.0

Depois de uma primeira parte que teve lugar a 22 de junho, arrancou hoje a segunda parte da 17th Cotec Innovation Summit 2020, subordinada ao tema “Do 4.0 ao Renascimento Industrial: os próximos passos numa era pós-covid”. Com um primeiro dia preenchido por workshops digitais e demonstrações tecnológicas, a cimeira continua amanhã, dando espaço à reflexão sobre os vários temas do renascimento industrial, num evento 100% online que reúne oradores como António Campinos, presidente do European Patent Office ou John Hurley, investigador no Eurofund.

Na sessão de junho, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alertou para a urgência do renascimento industrial da Europa como forma de ultrapassar a crise pandémica e a crise económica e social por ela provocada. O presidente sublinhou ainda a importância de a Europa ter a capacidade de antecipar acontecimentos bem como rapidez na capacidade de decisão. Na mesma ocasião, Isabel Furtado, presidente da Cotec Portugal, refutou a ideia de que um “um retrocesso da globalização seja desejável”. Para a responsável da Cotec, a pandemia veio pôr a nu a importância da produção de certas categorias de produtos, a qual “não pode ser deixada apenas a critérios meramente de eficiência económica”.

Seis meses passados sobre a deteção dos primeiros casos da covid-19 em Portugal, e com a taxa de desemprego a ultrapassar os 8% (no que é o valor mais alto desde 2018), a reflexão sobre o renascimento industrial faz-se sob diversos primas. Os temas em debate ao longo do dia de amanhã vão do futuro da indústria na Europa, à deslocalização da produção, ao papel da confiança enquanto arma competitiva para a indústria ou o papel dos direitos de propriedade industrial para a recuperação económica, com que António Campinos encerra a cimeira.

Têxtil preparado para escalar capacidade industrial

“Ao contrário do que aconteceu na Europa, onde houve uma desindustrialização, Portugal não perdeu a sua indústria têxtil e o setor está preparado para escalar a sua capacidade industrial”, garantiu esta tarde João Nuno Oliveira, responsável pela área da indústria 4.0 do Citeve. No painel dedicado aos desafios que a indústria 4.0 coloca ao setor têxtil, João Nuno Oliveira frisou que estes não se colocam ao nível da inteligência artificial (IA) ou da internet das coisas (IoT), mas na forma como a indústria as pode usar para aproveitar oportunidades, nomeadamente ao nível da sustentabilidade e da economia circular.

Embora o futuro pós covid seja ainda uma incógnita, para João Nuno Oliveira não restam dúvidas que o consumidor será um dos grandes desafios da nova realidade. “Será o mesmo? Continuará a comprar as mesmas coisas e do mesmo modo?”, são algumas questões com que se deparam as diferentes empresas de um setor onde o comércio digital tem um cada vez maior peso e em que os novos hábitos de consumo mudam “à mesma velocidade em que aparecem novas plataformas digitais”. “O produto é feito cada vez mais numa base digital e no futuro poderá ter existência física só depois de ser comprado”, admitiu o responsável do Citeve, para quem a reindustrialização na Europa, a acontecer, tem de ser feita com base na sustentabilidade, flexibilidade e no digital.

O Digital TECH Showroom que teve lugar ao longo de todo o dia, contou ainda com a participação de empresas como Siemens, Glintt ou WeSENSS.

Nesta segunda edição da 17 th COTEC Innovation Summit a COTEC Portugal contou ainda com a parceria com a Euronext cujo closing bell encerrará o evento amanhã.