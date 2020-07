Disparam as queixas sobre cobrança de equipamento de proteção

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) recebeu um “aumento abrupto” de queixas devido à cobrança de dinheiro pelos equipamentos de proteção individual (EPI) por parte do setor privado e social, refere a ERS num documento hoje divulgado.

Segundo uma informação da ERS, da análise a todas as reclamações deste ano, registou-se “o aumento abrupto, no mês de maio, de processos com menção ao tema ‘questões financeiras'”.

“Esse aumento esteve diretamente relacionado com o assunto covid-19, concretamente a cobrança de valores referentes à utilização de EPI por parte de alguns estabelecimentos do setor privado e social”, refere.

Os temas em que o assunto da pandemia de covid-19 foi mencionado pelos utentes foram diferentes no setor público e nos setores privado, cooperativo e social.

“As questões financeiras representaram 60% das menções” no privado, cooperativo e social devido aos valores cobrados pelos EPI, enquanto no setor público a ERS refere a “focalização no utente (26%), os cuidados de saúde e segurança do doente (25%), e o acesso a cuidados de saúde (23%)” como as questões mais recorrentes.

A ERS menciona ainda que a maior percentagem de elogios e sugestões surgiu no setor público (4%), por comparação aos restantes (1%).

A entidade reguladora assinala igualmente “o decréscimo sistemático de um dos temas habitualmente mais mencionados (…), os ‘tempos de espera'”.