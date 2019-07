Motoristas: Distribuição teme que haja escassez de frescos nos supermercados

APED alerta para as “graves consequências” para o turismo e para a economia nacional de uma greve dos motoristas em agosto. Sindicatos da FECTRANS continuam a negociar com a associação patronal

O pré-aviso de greve dos motoristas está a preocupar os supermercados, que temem que se repita a situação do verão de 2008 em que as prateleiras esvaziaram porque o fornecimento foi bloqueado. A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição apela ao “bom senso” das partes envolvidas e lembra que a situação pode ter “consequências muito graves” para a reputação nacional, designadamente, no turismo. “Não é um problema da distribuição, é um problema do país, porque as suas consequências serão muito lesivas para o cidadão, para os turistas, e para a economia”, argumenta o diretor-geral da APED.

Gonçalo Lobo Xavier admite que cada insígnia estará a preparar o seu próprio plano de contingência, mas não chega. “Mesmo que as cadeias quisessem aumentar os seus stocks, os frescos são recebidos diariamente. Uma greve dos motoristas trará, necessariamente, perturbações à entrega de produtos frescos, não há planos de contingência que resistam a isto”, frisa.

Por isso, a aposta da APED é na “sensibilização” dos Governo e da ANTRAM para as possíveis consequências desta greve, estando a trabalhar com a própria associação patronal no sentido de “ajudar a encontrar mecanismos que evitem esta catástrofe”. Como? Assegurando condições de “maior eficiência e conforto” aos motoristas nos processos de carga e descarga, diz Gonçalo Lobo Xavier, adiantando que “estamos, também, a ver onde é que podemos colaborar ao nível da formação”. O objetivo final é “contribuir para que os motoristas se sintam mais recompensados no seu dia-a-dia”.

Também a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis tem estado a colaborar com o Governo, mas o presidente da ANAREC não entra, para já, em pormenores. “Estamos a monitorizar a situação. Temos reunido com as entidades que tutelam o setor no sentido de minimizar os efeitos negativos que possam resultar de uma eventual greve, para os nossos associados, para os nossos clientes e para o país em geral. Nesta altura não temos mais comentários a fazer”, diz Francisco Albuquerque.

Mas as negociações com a ANTRAM continuam a decorrer, pelo menos no que se refere aos sindicatos afetos à FECTRANS (CGTP). O coordenador, José Manuel Oliveira, garante que as negociações permitiram já chegar a alguns compromissos, que “não foram postos em causa”, pelo que a FECTRANS não considera oportuno avançar com um pré-aviso de greve num quadro negocial. De entre os pressupostos negociais já acordados, José Manuel Oliveira destaca retribuição-base dos motoristas de 700 euros em 2020, o que “provoca um aumento de, no mínimo, 120 euros”, bem como a atribuição de um novo subsídio de 125 euros aos motoristas de matérias perigosas.