Dívida das empresas responsável por quase metade da subida do endividamento da economia

A dívida das famílias, empresas e do Estado aumentou pelo segundo mês consecutivo. Em setembro, o endividamento do setor não financeiro totalizou 798,7 mil milhões de euros, uma subida de 4,3 mil milhões de euros face ao mês anterior, revelou esta segunda-feira o Banco de Portugal (BdP).

É no setor privado que a dívida mais pesa com 440,7 mil milhões de euros e foi também aqui que o endividamento mais cresceu no mês em análise - 2,2 mil milhões de euros - sobretudo à boleia do aumento da dívida das empresas privadas, que representa quase metade do total da subida do endividamento em setembro (+1,9 mil milhões de euros).

Este acréscimo foi "parcialmente compensado por uma diminuição junto do exterior (0,3 mil milhões de euros)", adianta o BdP. O endividamento dos particulares também subiu (0,4 mil milhões de euros), tendo aumentado 0,6 mil milhões de euros junto do setor financeiro e diminuído 0,2 mil milhões de euros junto do exterior.

Também a dívida do setor público (administrações públicas e empresas públicas), que somou 358 milhões de euros no nono mês do ano, aumentou 2,1 mil milhões de euros, concretizando-se em "acréscimos de 0,8 mil milhões de euros perante o exterior e de 1,4 mil milhões de euros perante o conjunto dos particulares, do setor financeiro e das administrações públicas", adianta a informação do banco central que, dá conta, por outro lado, da redução do endividamento do setor público perante as empresas em 0,1 mil milhões de euros.

Numa análise homóloga o endividamento das empresas privadas cresceu 2,9% e o dos particulares aumentou 3,7%

O BdP irá atualizar a 21 de dezembro as estatísticas relativas ao endividamento do setor financeiro.